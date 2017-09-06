أمانة نجران: استمرار فعاليات احتفالات العيد في يومها الثالث بتنوع الفقرات الترفيهية

أشعلت فعاليات عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1438هـ الذي تنظمه أمانة منطقة نجران، تفاعل الجمهور معها، وذلك من خلال تنوع فقراتها الترفيهية.

واوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل أن فعاليات عيد الاضحى 38 التي نفذت مساء أمس بمنتزه أبا الرشاش شهدت حضور مميز جداً من المواطنين والمقيمين ومختلف فئات المجتمع حيث أقيم العديد من المسابقات الترفيهية التي أشعلت الحضور و تفاعل مع فقراتها وتخللها كذلك بعض أسئلة المعلومات العامة لأولياء الأمور والمسابقات الاسرية كأفضل باقة ورد وافضل طبق سلطة ؛ و تسليم الهدايا و الجوائز للفائزين.

وأكد آل فاضل حرص أمانة منطقة نجران على التنوع المكاني في تنفيذ فعاليات عيد الأضحى لاستقطاب أكبر عدد من الأهالي والمقيمين والزوار؛ ومشاركة الجميع فرحة العيد السعيد.