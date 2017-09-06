“أمانة نجران” تواصل حملتها الصحية “نحو غذاء آمن”

تواصل أمانة منطقة نجران حملتها الرقابية ” نحو غذاء آمن ” والتي انطلقت في الخامس والعشرون من شهر ذو القعدة 1438هـ وتستمر لمدة شهر، وتستهدف المحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية.

واكد مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي عبدالله ناصر ال فاضل مواصلة الأمانة ممثلة بإدارة الرقابة الشاملة لحملتها من اجل تصحيح أوضاع المحال المخالفة.

داعياً أصحاب المطاعم والمراكز الغذائية والمحلات إلى التعاون وتقديم المصلحة العامة وتطبيق الاشتراطات الصحية والإشراف المباشر؛ والمتابعة المستمرة وتوجيه العاملين وعدم تشغيل العمالة التي لم تستوف الاشتراطات الصحية وبخاصة في المطاعم ومحلات بيع الأغذية متمنيًا للجميع الصحة والسلامة.

وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة المهندس هادي آل قريع أن الحملة شملت المطاعم والمطابخ والبوفيهات والأسواق التجارية وصوالين الحلاقة والمخابز للتأكد من التزامهم بالاشتراطات الصحية وأنظمة وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ وتحقيق الجودة في الخدمة حيث تم تطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية بحق المحال المخالفة.

مشيراً إلى أن المخالفات شملت تدني مستوى النظافة عدم تغطيه اوعيه النفايات وضع لوحه اضافيه للمحل تعطل أجهزة مصايد حشرات؛ عدم ارتداء الزي الرسمي انتهاء رخصه المحل؛ عدم وجود شهادات صحية للعاملين.