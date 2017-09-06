مدير جامعة نجران يهنئ القياده بنجاح الحج ويؤكد قوة الإمكانات

رفع مدير جامعة نجران الدكتور محمد بن إبراهيم الحسن أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -ولصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا بمناسبة نجاح موسم الحج هذا العام.

ونوه الحسن بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – من جهود عظيمة لخدمة حجاج بيت الله الحرام قائلا: ” حق على كل من ينتمي لهذه البلاد أن يشعر بالفخر، وأن يتباهى بما تقدمه حكومتنا الرشيده من تسهيلات وخدمات جبارة لخدمة قاصدي بيت الله الحرام وصل صداها كافة أنحاء العالم، بل وأصبحت اللملكة نتيجة ذلك مثالا يحتذى به في التنظيم كونها في كل عام تستقبل ملايين الحجاج وتقدم لهم أفضل الخدمات “.

وأكد الحسن بأن مايقدمه رجال أمننا والذي لم يقتصر دورهم على حفظ الأمن فقط ما هو إلا دليل على إمكاناتهم العالية وتدريبهم المتميز، حيث شاهد الجميع مختلف الخدمات التي قدموها للحجاج غمرت ضيوف هذه البلاد بالسعادة وجعلت منهم مفخرة لهذا الوطن.