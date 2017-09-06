 نصائح وإرشادات لمنع الشعور بالجوع ليلا وتخليص الجسم من الدهون | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 16 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 7 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

نصائح وإرشادات لمنع الشعور بالجوع ليلا وتخليص الجسم من الدهون آل شويل يتفقد استعدادات القطاع الصحي بالفرشة لمكافحة الكوليرا تحطم طائرة وانفجار ضخم في مطار ويلز البريطاني (صور + فيديو) النفط يصعد بفعل تداعيات هارفي والإعصار إرما خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفيًا برئيس الولايات المتحدة الأمريكية شاعر بمنصب سياسي.. من هو تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة الجديد؟ تغريدة مشجع ياباني في الجوهرة تحوز على 11 ألف رتويت “شؤون الحرمين” تودع ضيوف الرحمن بالهدايا في مطار جدة يفوق حجمه الشمس بحوالي 100 ألف.. رصد ثقب أسود عملاق في قلب مجرة درب التبانة واشنطن تقدم مشروع قرار إلى مجلس الأمن لتجميد أصول زعيم كوريا الشمالية الصين تعتزم شراء 7 آلاف طائرة بتريليون دولار تحذير مرعب: 83 % من مياه الشرب في العالم ملوثة بألياف بلاستيكية

نصائح وإرشادات لمنع الشعور بالجوع ليلا وتخليص الجسم من الدهون

نصائح وإرشادات لمنع الشعور بالجوع ليلا وتخليص الجسم من الدهون
المناطق - وكالات

حين يحين وقت الخلود إلى النوم، يحس الناس في كثير من الأحيان برغبة في الأكل، في عادة سيئة ينصح خبراء الصحة بتفاديها عبر سبل عدة.

وتوضح أخصائية التغذية سامانثا غرانت، أن الناس ينشغلون كثيرا خلال فترة النهار، وفي الليل يحسون بجوع كبير، كما أنهم قد يتسلون بالأكل وهم يشاهدون التلفزيون.

ويؤدي الأكل في وقت متأخر من الليل إلى عسر في الهضم وحرقة في المعدة، كما أنه قد يؤثر على النوم وسلاسة الساعة البيولوجية، وفق ما نقل موقع “ريجيم”.

ومن أول النصائح الموجهة لمن يرغبون في الأكل ليلا، إبقاء الجسم مرتويا وشرب كمية كافية من الماء، إذ يقلل السائل الحيوي الرغبة الشديدة في الطعام.

فضلا عن ذلك، ينبغي تناول فطور غني بالبروتين، من قبيل البيض والخضروات، إذ يساعد البروتين على رفع معدلات هرمون “اللبتين الذي يخلص الجسم من الدهون الزائدة والشعور بالامتلاء لفترات طويلة.

وعند تناول العشاء، تنصح الخبيرة بالأكل بتأن على المائدة، فكلما قضى الشخص وقتا أطول في الأكل حصل المخ على وقت أطول ليترجم إشارات الامتلاء.

وتوصي غرانت بتناول وجبة خفيفة كل ساعتين إلى ثلاث ساعات، ثم التأكد من وجود جوع أو أن الأمر مجرد ميل إلى الطعام وتعديل الروتين بعد العشاء.

ويساعد أخذ قسط كاف من النوم بدوره على تجنب العادة، فكلما نام مبكرا تفادى الأكل بشكل أكبر.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>