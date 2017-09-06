نصائح وإرشادات لمنع الشعور بالجوع ليلا وتخليص الجسم من الدهون

حين يحين وقت الخلود إلى النوم، يحس الناس في كثير من الأحيان برغبة في الأكل، في عادة سيئة ينصح خبراء الصحة بتفاديها عبر سبل عدة.

وتوضح أخصائية التغذية سامانثا غرانت، أن الناس ينشغلون كثيرا خلال فترة النهار، وفي الليل يحسون بجوع كبير، كما أنهم قد يتسلون بالأكل وهم يشاهدون التلفزيون.

ويؤدي الأكل في وقت متأخر من الليل إلى عسر في الهضم وحرقة في المعدة، كما أنه قد يؤثر على النوم وسلاسة الساعة البيولوجية، وفق ما نقل موقع “ريجيم”.

ومن أول النصائح الموجهة لمن يرغبون في الأكل ليلا، إبقاء الجسم مرتويا وشرب كمية كافية من الماء، إذ يقلل السائل الحيوي الرغبة الشديدة في الطعام.

فضلا عن ذلك، ينبغي تناول فطور غني بالبروتين، من قبيل البيض والخضروات، إذ يساعد البروتين على رفع معدلات هرمون “اللبتين الذي يخلص الجسم من الدهون الزائدة والشعور بالامتلاء لفترات طويلة.

وعند تناول العشاء، تنصح الخبيرة بالأكل بتأن على المائدة، فكلما قضى الشخص وقتا أطول في الأكل حصل المخ على وقت أطول ليترجم إشارات الامتلاء.

وتوصي غرانت بتناول وجبة خفيفة كل ساعتين إلى ثلاث ساعات، ثم التأكد من وجود جوع أو أن الأمر مجرد ميل إلى الطعام وتعديل الروتين بعد العشاء.

ويساعد أخذ قسط كاف من النوم بدوره على تجنب العادة، فكلما نام مبكرا تفادى الأكل بشكل أكبر.