 غرفة الشرقية تقدم استشارات مجانية في الموارد البشرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 15 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 6 سبتمبر 2017 ميلاديا

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غرفة الشرقية تقدم استشارات مجانية في الموارد البشرية

غرفة الشرقية تقدم استشارات مجانية في الموارد البشرية
المناطق _ الدمام

تطلق غرفة الشرقية ابتداء من يوم الخميس 21 سبتمبر 2017 برنامجا خاصا لتعزيز بيئة العمل في القطاع الخاص تحت مسمى (الهاتف الاستشاري المجاني)، تقدم من خلاله استشارات مجانية في مجال  الموارد البشرية عن طريق نخبة من الاستشاريين  المختصين في هذا الشأن، حيث تتم الإجابة على الاستفسارات والاسئلة حول كل ما يتعلق بشؤون الموارد البشرية، وبيئة العمل بشكل عام.

وقال رئيس لجنة الموارد البشرية في غرفة الشرقية صالح بن علي الحميدان أن هذا البرنامج الذي اطلقته اللجنة سوف يسهم في معالجة المشكلات والقضايا التي تواجه المختصين والمهتمين بهذا الِشأن ، كونه يسعى للتوعية بالحقوق والواجبات والالتزامات لكافة الأطراف ذات العلاقة.

واضاف الحميدان بأن البرنامج سيستقبل المكالمات الهاتفية كل يوم خميس من الساعة 10 صباحا وحتى 12 ظهرا على الرقم 013/8598008 حيث يهدف الى المساهمة في  تطوير الموظفين وبيئة العمل لدى قطاع الأعمال، والمساعدة في فهم أنظمة ولوائح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خاصة وأن هذه الأنظمة تتسم بالتجدد والتطوير المستمر، تبعا لتطورات أوضاع سوق العمل.

وأعرب الحميدان عن أمله في تحقيق بيئة عمل أفضل لدى القطاع الخاص،  وذلك تعزيزا لرفع مستوى التوطين، والمساهمة في التنمية الوطنية الشاملة

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