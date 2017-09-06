 غرفة الشرقية تقيم حفل المعايدة بمناسبة عيد الاضحى المبارك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 15 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 6 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

إيران تشكر حكومة المملكة على حسن تنظيم موسم الحج الخارجية الفلسطينية : تعميق الاستيطان وتهجير الفلسطينيين يُفرغ المفاوضات من مضمونها بحضور وكيل محافظة بلجرشي مهرجان بلجرشي يواصل فعالياته البنك العربي في الباحة يحتفل بعيد الأضحى المبارك أبراج الكويت تتزين بعلم السعودية احتفالاً بتأهل الأخضر غرفة الشرقية تقيم حفل المعايدة بمناسبة عيد الاضحى المبارك رابطة العالم الإسلامي: الاعتداءات الوحشية والإبادة الجماعية ضد الروهينجيين وصمة في جبين الإنسانية القبض على مفحط أحد المسارحة أمين الشرقية يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج غرفة الشرقية تقدم استشارات مجانية في الموارد البشرية زوار مهرجان الجوف حلوة 38 يحتفلون بالأخضر أمانة نجران: استمرار فعاليات احتفالات العيد في يومها الثالث بتنوع الفقرات الترفيهية

غرفة الشرقية تقيم حفل المعايدة بمناسبة عيد الاضحى المبارك

غرفة الشرقية تقيم حفل المعايدة بمناسبة عيد الاضحى المبارك
المناطق _ الدمام

أقامت غرفة الشرقية صباح اليوم الاربعاء 6 سبتمبر 2017 حفل معايدة لموظفيها ، جريا على العادة السنوية مع بداية أول يوم دوام بعد انتهاء إجازة عيد الاضحى المبارك.

وقد شهد الحفل الذي اقيم بالمركز الرئيسي للغرفة بالدمام حضور عدد كبير من الموظفين، إذ تبادلوا  التهاني والتبريكات بالمناسبة السعيدة. وقد تناول الحضور وجبة الفطور بشكل جماعي.

كما شهد الحفل مشاركة من بعض الموظفين السابقين في الغرفة، حيث حضروا بغرض مشاركة زملائهم الفرح بهذه المناسبة وتقديم التهاني لهم.

يذكر أن الغرفة دأبت على أحياء مناسبة عيد الاضحى المبارك ،مع أول دوام رسمي بعد الإجازة، إذ تعد من أهم المناسبات التي يلتقي فيها الموظفون في أجواء اجتماعية بعيدة عن أجواء العمل الرسمي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>