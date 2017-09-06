غرفة الشرقية تقيم حفل المعايدة بمناسبة عيد الاضحى المبارك

أقامت غرفة الشرقية صباح اليوم الاربعاء 6 سبتمبر 2017 حفل معايدة لموظفيها ، جريا على العادة السنوية مع بداية أول يوم دوام بعد انتهاء إجازة عيد الاضحى المبارك.

وقد شهد الحفل الذي اقيم بالمركز الرئيسي للغرفة بالدمام حضور عدد كبير من الموظفين، إذ تبادلوا التهاني والتبريكات بالمناسبة السعيدة. وقد تناول الحضور وجبة الفطور بشكل جماعي.

كما شهد الحفل مشاركة من بعض الموظفين السابقين في الغرفة، حيث حضروا بغرض مشاركة زملائهم الفرح بهذه المناسبة وتقديم التهاني لهم.

يذكر أن الغرفة دأبت على أحياء مناسبة عيد الاضحى المبارك ،مع أول دوام رسمي بعد الإجازة، إذ تعد من أهم المناسبات التي يلتقي فيها الموظفون في أجواء اجتماعية بعيدة عن أجواء العمل الرسمي