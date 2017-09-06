أبراج الكويت تتزين بعلم السعودية احتفالاً بتأهل الأخضر

تزيَّنت أبراج دولة الكويت الشهيرة بألوان العلم السعودي، احتفالاً بالإنجاز الذي حققه منتخب الأخضر بالتأهل إلى كأس العالم، بعد غياب نسختين عن العرس الكروي الأهم.

ونشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تبين الأبراج الثلاثة باللون الأخضر المميز لعلم السعودية، مشيدين باللفتة الكويتية الرائعة.

كانت الاحتفالات بتأهل المنتخب السعودي، تخطَّت المملكة، حيث انتشرت صورة خلال الساعات القليلة الماضية لبرج خليفة بإمارة دبي، مزينًا بألوان علم السعودية.

كان رجال المدرب بيرت فان مارفيك، تغلبوا على منتخب اليابان بهدف نظيف أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة للمونديال.