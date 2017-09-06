 البنك العربي في الباحة يحتفل بعيد الأضحى المبارك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 15 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 6 سبتمبر 2017 ميلاديا

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البنك العربي في الباحة يحتفل بعيد الأضحى المبارك

البنك العربي في الباحة يحتفل بعيد الأضحى المبارك
المناطق _ الباحة
احتفل فرع البنك العربي بالباحة بعيد الأضحى المبارك وقام مدير ومنسوبي الفرع بتوزيع الحلوى على المراجعين الذين توافدواعلى البنك بعد اجازة عيد الأضحى المبارك لإنهاء أعمالهم المصرفية بكل يسر وسهولة
من جهته رفع مدير البنك العربي المكلف عبدالله بن سليم الغامدي ومنسوبي البنك التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين بعيد الأضحى المبارك سائلين الله العلي القدير أن يعيده على وطننا الغالي وأهله الاوفياء أعواماً عديدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله -، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والنماء .

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