بحضور وكيل محافظة بلجرشي مهرجان بلجرشي يواصل فعالياته

شهد وكيل محافظة بلجرشي عبدالله بن حمدان العويدي فعاليات وبرامج مهرجان صيف بلجرشي للتسوق والترفيه 38 واحتفال الاهالي بعيد الاضحى المبارك وسط حضور جماهيري كبير غطى ارجاء الساحة .

وبدء الحفل بمشاركة الفنانين الشهيرين المعروفين ب ” انا واخوي سعد ” بعدد من الفلكلورات الشعبية والرسائل التوعوية عن خطر الإرهاب والمخدرات والعنف الاسري والسرعة بصورة فكاهية مشوّقة، لاقت استحسان الحضور

ثم سلّم وكيل محافظة بلجرشى الجوائز التي قدمها المركز الاعلامي لافضل صورة من محافظة بلجرشي تم التصويت عليها من خلال سناب بلجرشي وحصل صاحب المركز الاول على طقم ذهب فيما حصل صاحب المركز الثاني على مبلغ ٥٠٠ ريال اضافة الى تذكرة طيران محلية مقدمة من ادارة التطوير السياحي بامارة منطقة الباحة للمركز الثالث

اثر ذلك انطلقت الالعاب النارية في سماء المحافظة مشكلة لوحة فنية فريدة تفاعل معها الجمهور بالهتاف والتصيق .

واوضح وكيل محافظ بلجرشي ان المهرجان سيواصل فعالياته حتى نهاية شهر ذي الحجة الجاري وسيقدم العديد من الهدايا والعروض والمفاجات للزوار بالإضافة إلى السحب الكبير على السيارة الثالثة منوها بدعم وتوجيهات محافظ بلجرشي في إثراء المهرجان بفعاليات توعوية مشوقة وهادفة وترفيهية لاقت استحسان زوار المهرجان