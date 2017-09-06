بالأسماء : مدير تعليم الليث يعتمد حركة المرشدين الطلابيين للعام الدراسي المقبل

اعتمد مدير إدارة التعليم بمحافظة الليث الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي، حركة المرشدين الطلابيين للعام الدراسي المقبل ١٤٣٨هـ/ ١٤٣٩هـ.

وشملت الحركة ” ٦٦ ″ مرشداً طلابياً على مستوى مكاتب التعليم في الليث و أضم وربوع العين.

بدوره أوضح مدير التوجيه و الإرشاد ” بنين ” الدكتور عبدالله بن سعيد الزبيدي بأن المرشحين للعمل الإرشادي يعدون من الكفاءات والطاقات التربوية المتميزة في الميدان، لافتاً إلى أنه يقع عليهم دور كبير وحيوي في رعاية الطلاب داخل البيئة المدرسية، وتقديم الخدمات والبرامج الإرشادية والتربوية اللازمة، وتوثيق العلاقة بين البيت والمدرسة، ورعاية الطلاب المتفوقين والموهوبين والمتأخرين دراسياً، وتفعيل لجان التوجيه والإرشاد، ورعاية السلوك، والجمعيات العمومية للآباء .

وأهاب بهم بضرورة الإعداد المبكر لبرنامج التهيئة الإرشادرية و التربوية مع قرب انطلاقة العام الدراسي الجديد ، وإعداد البرنامج الزمني لتفعيل الأسبوع التمهيدي للطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي ، وبناء خطة الإرشاد الطلابي للعام الدراسي كاملاً ، و تجهيز كافة السجلات المنظمة للعمل الإرشادي داخل المدرسة ، متمنياً للجميع عاماً دراسياً حافلاً بالعمل و الإنجاز و العطاء .

ولمعرفة أسماء المرشدين الطلابيين و مدارسهم قم بالضغط على الرابط التالي :

https://drive.google.com/file/ d/0B8AH6-U_ gZbkNFJBMU85c2hObDA/view?usp= drivesdk