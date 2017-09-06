مياه المدينة المنورة : انجازات موسم حج هذا العام تجاوزت ماتحقق في العام الماضي

حققت الإدارة العامة لخدمات المياه بالمدينة المنورة نجاحاً متميزاً من خلال تطبيق خطتها التشغيلية لإدارة قطاع المياه لموسم حج هذا العام 1438هـ، حيث كشف مدير عام خدمات المياه بالمنطقة المهندس صالح بن عبد العزيز جبلاوي عن الانجازات في موسم الحج لهذا العام التي تجاوزت نتائجها ما تحقق في العام الماضي.

وأكد أن هذه الانجازات جاءت بالتنسيق المسبق وإعداد الخطط الاستباقية وخطط الطوارئ والتعاون مع الجهات المختصة التي كان لها دوراً فاعلاً في تميز الخدمات والأداء وتحقيق النتائج المرجوة، مبينا أنه في هذا الموسم جرى ضخ المياه بصفه مستمرة على مدار اليوم للمسجد النبوي والمنطقة المركزية المحيطة، كذلك أماكن تمركز الحجاج والزوار، بالإضافة إلى تغطية احتياجات جميع أحياء المدينة المنورة من المياه بنظام المناوبات وفقاً للكثافة السكانية والعمرانية لكل حي، وتجهيز جميع وحدات المعالجة والاستعدادات الخاصة بزيادة تدفقات مياه الصرف الصحي المتوقعة خلال موسم الحج بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالخليل .

وأشار مدير عام خدمات المياه بمنطقة المدينة المنورة إلى أن الادارة وفرت المياه للأماكن الغير مخدومة بالشبكة والمخططات البعيدة والمرتفعة بواسطة صهاريج المياه التي تعبأ من محطات التعبئة الخمسة التابعة للإدارة العامة لخدمات المياه الموزعة على أحياء المدينة المنورة.

وبين المهندس جبلاوي أن الخطة التشغيلية لإدارة قطاع المياه لموسم حج هذا العام اشتملت على زيادة عدد فرق صيانة شبكات المياه والصرف الصحي، وفرق تشغيل شبكات المياه والصرف الصحي، وزيادة عدد الصهاريج بجميع محطات التعبئة ، كما تضمنت الخطة التشغيلية تحديد أرقام التواصل الهاتفي لجميع رؤساء الأقسام والمختصين ونشر قائمة الاتصال بهم بجميع المواقع، والتوجيه لمقاولي الإدارة العامة لخدمات المياه بجميع عقود أعمال التشغيل والصيانة بزيادة عدد المعدات والآليات وفرق الصيانة والإصلاح خلال فترة موسم الحج مع تحديد ضابط اتصال لدى كل مقاول للتواصل معه بصفة مستمرة ودورية، وتجهيز مستودعات الإدارة العامة لخدمات المياه بكافة المواد والقطع اللازمة لكافة أعمال الصيانة .

أما فيما يخص جودة المياه فقد أوضح المهندس جبلاوي بأنه يتم أخذ عينات للمياه بشكل دوري وذلك لاختبارات جودة المياه على مدار اليوم تصل إلى (105) اختبار يومياً، بداية من مصادرها ثم عينات من خزانات استقبال وضخ المياه، وكذلك بنقاط توزيع المياه بمختلف مناطق وأحياء المدينة المنورة ومن ضمنها المنطقة المركزية ومواقع تمركز الحجاج -وبحمد الله تعالى -جميع الاختبارات أكدت مطابقتها للمواصفات السعودية لمياه الشرب.

وأضاف أن هذا الموسم شهد تطور ملموساً على صعيد الأرقام في خدمة ضيوف الرحمن، فقد ارتفعت نسبة كميات المياه الواردة من مصادرها (13%)، حيث بلغت كميات المياه الواردة (475) ألف م3 يومياً، وبلغت نسبة الاستهلاك اليومي للمياه (490) ألف م3 يومياً، فيما رفعت الادارة العامة لخدمات المياه في المدينة المنورة هذه السنة نسبة المخزون المائي بمعدل (77%)، حيث بلغ إجمالي مخزون كميات المياه (2.3) مليون م3، وفيما يخص كميات المياه المعالجة بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بين جبلاوي بأنه متوسط كميات المياه المعالجة بلغ (257) ألف م3 يومياً بزيادة تصل إلى (12%) عن العام السابق .