الداخلية البحرينية: القبض على عدد ممن شاركوا في مسيرة غير قانونية مسيئة لدولة شقيقة

تعقيبا على مقطع الفيديو المتداول والمتضمن مسيرة غير قانونية، يتم فيها ترديد شعارات مسيئة لدولة شقيقة، صرح نائب رئيس الامن العام بأن أعمال البحث والتحري التي تم مباشرتها في هذا الشأن، أسفرت عن تحديد هوية المشاركين والقبض على عدد منهم من بينهم الرادود، مضيفا أنه جار استكمال أعمال البحث والتحري للقبض على البقية، باعتبار ذلك يشكل إثارة للفرقة والفتنة وتهديدا للسلم الأهلي.

وأوضح أن المادة 215 من قانون العقوبات البحريني، تنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من أهان علنا دولة أجنبية أو منظمة دولية لها مقر في دولة البحرين أو رئيسها أو ممثلها لدى الدولة ، وكذلك من أهان علنا علمها أو شعارها الرسمي».

وشدد نائب رئيس الأمن العام على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة تجاه أي دعوات أو تجمعات غير قانونية بما يضمن حفظ الأمن والاستقرار في كافة ربوع الوطن.