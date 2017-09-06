 جهاد.. مجلة أطفال حوثية تزرع وترسخ أفكاراً طائفية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 15 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 6 سبتمبر 2017 ميلاديا

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جهاد.. مجلة أطفال حوثية تزرع وترسخ أفكاراً طائفية

جهاد.. مجلة أطفال حوثية تزرع وترسخ أفكاراً طائفية
المناطق _ صنعاء

تستمر مليشيات الحوثي في انتهاج كل الطرق والوسائل لنشر أفكارها الطائفية والمذهبية الإيرانية، وتركيز جهودها على فئة الأطفال بشكل كبير، لتفخيخ عقولهم بأفكار القتل والموت، وتهيئتهم لمحارقها كمقاتلين عقائديين وفقاً لتوجهها.
وأصدرت المليشيات الانقلابية مجلة للأطفال أسمتها “جهاد”، بتمويل من مؤسسة “الإمام الهادي الثقافية” التابعة لهم والمتخصصة في التعبئة الطائفية، ولديها مستشارون من حزب الله وإيران بحسب مصادر محلية. وسبق أن أنتجت تلك المؤسسة مسلسلا تلفزيونيا في رمضان يستهدف تحريض الأطفال على الالتحاق بصفوفهم للقتال، وتتولى طباعة وإصدار الكتب الخاصة بالمذهب الشيعي الاثني عشري.
وتحتوي مجلة جهاد التي صدر عددها الثامن مؤخراً، رسوماً وموضوعات تعيد شرح المفاهيم المتعلقة بالعقيدة، وتحرض على القتال وفق التوجه المذهبي لميليشيات الحوثي، بجانب زرع أفكار مذهبية وإرهابية تدعو للقتال والذهاب إلى الجبهات وتعلم استخدام السلاح.
وتتضمن موضوعاتها المصورة والقصصية، تكريس ضرورة موالاة الأطفال للحوثيين وجماعتهم باسم “حب آل البيت” والدفاع عنهم، وصياغة قصص مفبركة منسوبة إلى مرجعيات شيعية، لتعزيز الإقناع والتضليل على عقول الأطفال، إضافة إلى أسئلة مسابقات ثقافية مذهبية عن الفكر الحوثي الشيعي، ورصد جوائز مالية وعينية مغرية للمشاركين فيها من الأطفال.

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