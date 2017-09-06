 جمعية البر بمعشوقة تنفذ مشروع الحقيبة المدرسية لتوفير المستلزمات الدراسية كاملة لابناء وبنات المستفيدين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 15 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 6 سبتمبر 2017 ميلاديا

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جمعية البر بمعشوقة تنفذ مشروع الحقيبة المدرسية لتوفير المستلزمات الدراسية كاملة لابناء وبنات المستفيدين

جمعية البر بمعشوقة تنفذ مشروع الحقيبة المدرسية لتوفير المستلزمات الدراسية كاملة لابناء وبنات المستفيدين
المناطق _ الباحة
قررت جمعية البر الخيرية بمعشوقة وتربة الخيالة البدء في تنفيذ مشروع الحقيبة المدرسية وذلك من خلال توزيع قسائم شرائية على أبناء وبنات المستفيدين من خدمات الجمعية وتحمل كل قسيمة شرائية مبلغ 200 ريال لكل طالب وطالبة والتوجه بها الى إحدى المكتبات الشهيره بمنطقة الباحة بعد ماتم توقيع عقد شراكة بين الجمعية والمكتبة لتوفير المستلزمات الدراسية كاملة وسيتم البدء في تنفيذ المشروع من يوم الاحد القادم الموافق 1438/12/19 .
هذا وتسعى الجمعية إلى تلبية احتياج أبناء المستفيدين من خدماتها ورعايتهم وسيتم كذلك خلال الأشهر القادمة تنفيذ مشاريع عدة أبرزها كسوة الشتاء ودعم أسر المستفيدين والله ولي التوفيق صرح بذلك رئيس مجلس إدارة الجمعية عيد بن سعود الغامدي .

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