غادر فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان المدينة المنورة اليوم .
وكان في وداع فخامته لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي, بالمدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل أمير منطقة المدينة المنورة بالنيابة , ومدير شرطة المنطقة اللواء عبدالهادي بن درهم الشهراني, وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء ركن عبدالله بن سعيد القحطاني ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة مشهور الحميد, وعدد من المسؤولين.
الرئيس السوداني يغادر المدينة المنورة
غادر فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان المدينة المنورة اليوم .
التعليقات (٠) اضف تعليق