الرئيس السوداني يغادر المدينة المنورة

غادر فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان المدينة المنورة اليوم .

وكان في وداع فخامته لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي, بالمدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل أمير منطقة المدينة المنورة بالنيابة , ومدير شرطة المنطقة اللواء عبدالهادي بن درهم الشهراني, وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء ركن عبدالله بن سعيد القحطاني ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة مشهور الحميد, وعدد من المسؤولين.