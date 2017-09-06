 الرئيس السوداني يغادر المدينة المنورة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 15 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 6 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الرئيس السوداني يغادر المدينة المنورة

الرئيس السوداني يغادر المدينة المنورة
المناطق _ واس

غادر فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان المدينة المنورة اليوم .
وكان في وداع فخامته لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي, بالمدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل أمير منطقة المدينة المنورة بالنيابة , ومدير شرطة المنطقة اللواء عبدالهادي بن درهم الشهراني, وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء ركن عبدالله بن سعيد القحطاني ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة مشهور الحميد, وعدد من المسؤولين.

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