أمير منطقة حائل يهنئ القيادة بمناسبة تأهل المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم 2018م

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2018م في روسيا.

جاء ذلك في برقية رفعها سموه لخادم الحرمين الشريفين قال فيها ” يشرفني يا سيدي باسمي ونيابة عن كافة أهالي منطقة حائل أن أرفع إلى مقامكم الكريم أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة تأهل منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2018م في روسيا والذي يجسّد اهتمامكم – حفظكم الله – ودعمكم للشباب والرياضة سائلاً المولى القدير أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها ودوام إنجازاتها “.

كما رفع سمو أمير منطقة حائل ببرقية مماثلة لسمو ولي العهد جاء فيها : ” يشرفني باسمي ونيابة عن أهالي منطقة حائل أن أرفع إلى سموكم الكريم أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة تأهل منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2018م في روسيا ، وهو ما يجسد اهتمام وحرص سيدي خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على دعم الشباب والرياضة في المملكة والمتابعة المباشرة من سموكم الكريم، سائلاً الله أن يديم على بلادنا أمنها وتطورها وأفراحها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم وتكاتف الشعب الوفي مع قيادته الحكيمة واخلاص وتفاني أبناء الوطن في مختلف المجالات.