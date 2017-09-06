 أمير منطقة حائل يهنئ القيادة بمناسبة تأهل المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم 2018م | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 15 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 6 سبتمبر 2017 ميلاديا

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أمير منطقة حائل يهنئ القيادة بمناسبة تأهل المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم 2018م الرئيس السوداني يغادر المدينة المنورة جمعية البر بمعشوقة تنفذ مشروع الحقيبة المدرسية لتوفير المستلزمات الدراسية كاملة لابناء وبنات المستفيدين جهاد.. مجلة أطفال حوثية تزرع وترسخ أفكاراً طائفية الداخلية البحرينية: القبض على عدد ممن شاركوا في مسيرة غير قانونية مسيئة لدولة شقيقة مياه المدينة المنورة : انجازات موسم حج هذا العام تجاوزت ماتحقق في العام الماضي جمعية “أكناف” بالباحة تنظم حفل معايدة للأرامل والأيتام بمحافظة بلجرشي بالأسماء : مدير تعليم الليث يعتمد حركة المرشدين الطلابيين للعام الدراسي المقبل إيران تشكر حكومة المملكة على حسن تنظيم موسم الحج الخارجية الفلسطينية : تعميق الاستيطان وتهجير الفلسطينيين يُفرغ المفاوضات من مضمونها بحضور وكيل محافظة بلجرشي مهرجان بلجرشي يواصل فعالياته البنك العربي في الباحة يحتفل بعيد الأضحى المبارك

أمير منطقة حائل يهنئ القيادة بمناسبة تأهل المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم 2018م

أمير منطقة حائل يهنئ القيادة بمناسبة تأهل المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم 2018م
المناطق _ واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2018م في روسيا.
جاء ذلك في برقية رفعها سموه لخادم الحرمين الشريفين قال فيها ” يشرفني يا سيدي باسمي ونيابة عن كافة أهالي منطقة حائل أن أرفع إلى مقامكم الكريم أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة تأهل منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2018م في روسيا والذي يجسّد اهتمامكم – حفظكم الله – ودعمكم للشباب والرياضة سائلاً المولى القدير أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها ودوام إنجازاتها “.
كما رفع سمو أمير منطقة حائل ببرقية مماثلة لسمو ولي العهد جاء فيها : ” يشرفني باسمي ونيابة عن أهالي منطقة حائل أن أرفع إلى سموكم الكريم أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة تأهل منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2018م في روسيا ، وهو ما يجسد اهتمام وحرص سيدي خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على دعم الشباب والرياضة في المملكة والمتابعة المباشرة من سموكم الكريم، سائلاً الله أن يديم على بلادنا أمنها وتطورها وأفراحها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم وتكاتف الشعب الوفي مع قيادته الحكيمة واخلاص وتفاني أبناء الوطن في مختلف المجالات.

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