رئيس الوزراء التونسي يُعلن تحويرًا وزاريًا جديدًا في حكومته

أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد اليوم ، تحويرًا وزاريًا جديدًا في حكومته شمل 13 وزارة .

وأوضح بيان لرئاسة الحكومة التونسية ، أن الشاهد عين لطفي براهم وزيرًا للداخلية خلفًا للهادي المجدوب وعين عبدالكريم الزبيدي وزيرًا للدفاع خلفًا لفرحات الحرشاني ، وأبقى على وزير الخارجية خميس الجهيناوي .

كما عين رئيس الحكومة 8 وزراء مساعدين ، وتم سد شغور وزارة التربية بحاتم بن سالم ، ووزارة المالية بمحمد رضا شلغوم ، ووزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بزياد العذاري .