 رئيس الوزراء التونسي يُعلن تحويرًا وزاريًا جديدًا في حكومته | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 15 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 6 سبتمبر 2017 ميلاديا

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رئيس الوزراء التونسي يُعلن تحويرًا وزاريًا جديدًا في حكومته

رئيس الوزراء التونسي يُعلن تحويرًا وزاريًا جديدًا في حكومته
المناطق _ تونس

أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد اليوم ، تحويرًا وزاريًا جديدًا في حكومته شمل 13 وزارة .
وأوضح بيان لرئاسة الحكومة التونسية ، أن الشاهد عين لطفي براهم وزيرًا للداخلية خلفًا للهادي المجدوب وعين عبدالكريم الزبيدي وزيرًا للدفاع خلفًا لفرحات الحرشاني ، وأبقى على وزير الخارجية خميس الجهيناوي .
كما عين رئيس الحكومة 8 وزراء مساعدين ، وتم سد شغور وزارة التربية بحاتم بن سالم ، ووزارة المالية بمحمد رضا شلغوم ، ووزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بزياد العذاري .

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