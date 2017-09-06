كشفت دراسات حديثة قام بها عدّة باحثون من دول مختلفة حول العالم عن أهمية تناول الشوكولاته للمرأة خلال فترة الحمل لما لها من فوائد تعود على صحتها وصحة الجنين في الوقت ذاته. وقد أُجريت التجربة على 305 امرأة حامل و تم فحص الأطفال بعد ستة أشهر من الولادة ليتعرفوا على مدى فوائد الشوكولاته للحامل وتأثيرها على الطفل بعد ذلك، فتبين أن الأطفال الذين ولدوا لأمهات كن يأكلن الشوكولاته يومياً أثناء فترة الحمل يتمتعون بحيوية أكثر و يبتسمون بشكل أكبر من الأطفال الذين لم تكن أمهاتهن يتناولن الشوكولاته. كذلك تبين أن أطفال النساء اللواتي كن يعانين من القلق وكن يتناولن الشوكولاته يتمتعون بقدرة أكبر على التعامل مع المواقف الجديدة من أطفال النساء اللواتي كن يعانين من القلق ولم يكن يتناولن الشوكولاته. ويعتقد الأطباء أنه عندما تقوم المرأة الحامل بتناول الشوكولاته فإن المواد الكيميائية المحسنة للمزاج تنتقل من الأم إلى الجنين، ومن جانب آخر أكد خبراء التغذية أن فوائد الشوكولاته للحامل تأتي لإحتوائها على مواد مفيدة مضادة للأكسدة ولا تسبب تسوس الأسنان أو البثور أو حب الشباب كما لا تعتبر مصدراً رئيساً لمادة الكافيين المنبهة ولا تؤدي إلى الإدمان. و تحتوى الشوكولاته خصوصاً السوداء على مركبات تسمى ثيوبرومين والتي تنشط القلب وتوسع الأوعية الدموية وتقوم بإرخاء العضلات الملساء، وهذا مفيد جداً للحامل. في حين تشكّل هذه الدراسة خبراً سارّاً لمُحبيّ الشوكولاته من النساء، فإن فوائد الشوكولاته للحامل تؤكد عودة آثارها الإيجابية على الأم وجنينها ويمتد تأثيرها إلى ما بعد الولادة.