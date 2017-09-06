 “العمل”تتابع حالة طفل جازان المعنَّف.. و “أباالخيل “: سنعاقب المتورطين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 15 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 6 سبتمبر 2017 ميلاديا

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“العمل”تتابع حالة طفل جازان المعنَّف.. و “أباالخيل “: سنعاقب المتورطين

“العمل”تتابع حالة طفل جازان المعنَّف.. و “أباالخيل “: سنعاقب المتورطين
المناطق _ جازان

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان التوصلَ للطفل المعنف من قبل أقاربه هناك ومتابعة حالته عبر وحدة الحماية الاجتماعية، التابعة للوزارة.

وقال خالد أبا الخيل، المتحدث باسم وزارة العمل، عبر حسابه على “تويتر”: “وحدة الحماية الاجتماعية بجازان تتوصل للطفل وتتابع حالته صحيًّا، وسيتم تطبيق أحكام نظام الحماية من الإيذاء بحق المعنفين”.

وكانت شرطة محافظة صبيا تلقت بلاغاً من مستشفى المحافظة، بوصول طفل مصاب بإصابات متفرقة نتيجة تعرُّضه للضرب، وفور تلقي البلاغ تمّ انتقال المختصّين للمستشفى، وخلال المعاينة اتضح أنه حدث يبلغ من العمر ١١ عاماً ويسكن قرية جخيرة.

وفور شيوع القضية تداول مغردون قد دشنوا وسماً عبر “تويتر” بعنوان “اخوال يعنفون بابن اختهم”، حيث انهالت التغريدات المنددة بالعنف المفرط بحق الضعفاء واليتامى، حيث تبين أن الطفل يتيم وتعرض للاعتداء من أخواله تعنيفا له على خطأ ارتكبه، ولكن كان التعنيف قاسيا لدرجة تسببه في إصابات متفرقة بجسد الطفل.

 

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