 دي ميستورا: الاستقرار في سوريا لن يتحقق سوى عبر الحل السياسي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 15 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 6 سبتمبر 2017 ميلاديا

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دي ميستورا: الاستقرار في سوريا لن يتحقق سوى عبر الحل السياسي

دي ميستورا: الاستقرار في سوريا لن يتحقق سوى عبر الحل السياسي
المناطق _ جنيف

أكد المبعوث الدولي للأزمة في سوريا ستيفان دي ميستورا أن الاستقرار في سوريا لن يتحقق سوى عبر الحل السياسي .
وأعلن دي ميستورا في مؤتمر صحفي بجنيف مشاركته في الاجتماع المرتقب في منتصف الشهر الجاري في أستانة ، ومشاركة فريق من خبراء الأمم المتحدة لمناقشة عدد من القضايا من بينها نزع الألغام والإفراج عن المعتقلين في سوريا وكذلك مناقشة الوضع في إدلب .
وأبان أن مجموعة العمل الإنساني التي اجتمعت اليوم بجنيف أعربت عن القلق إزاء الوضع في إدلب وصعوبة دخول المساعدات الإنسانية إليها حيث أن هناك مليوني شخص بحاجة للمساعدات .
وأوضح أن مجموعة العمل الإنساني ناقشت سبل تحسين وصول المساعدات إلى دير الزور, كما أعربت المجموعة عن القلق إزاء أوضاع آلاف المدنيين في الرقة يحتاجون للمساعدات الإنسانية ويمنعهم تنظيم داعش الإرهابي من المغادرة .
وأشار المبعوث الدولي لسوريا إلى أن الأمم المتحدة تسعى لوقف إطلاق النار في سوريا لاسئناف العملية السياسية ، وأن الجهود السياسية والدبلوماسية تعمل على توحيد وفد المعارضة للدخول في عملية تفاوضية فعلية مع وفد نظام الأسد في أكتوبر المقبل .

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