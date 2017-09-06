باكستان وبولندا تتفقان على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات

اتفقت باكستان وبولندا على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لاسيما في مجال الدفاع والتصنيع الدفاعي .

جاء ذلك خلال لقاء وزير الإنتاج الدفاعي الباكستاني رانا تنوير حسين مع وزير الدفاع الوطني البولندي أنتوني ماكييرويتز على هامش معرض الصناعات الدفاعية الدولي الخامس عشر الجاري حاليًا في بولندا .

وأوضح بيان صادر في إسلام آباد اليوم أن الجانبين بحثا خلال اللقاء عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الإنتاج الدفاعي .

من جهة أخرى ، اجتمع وزير الإنتاج الدفاعي الباكستاني رانا تنوير حسين مع نائب وزير الدفاع الوطني البولندى بارتوش كوناكى، وبحث معه أيضًا سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الإنتاج الدفاعي .