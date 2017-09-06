 باكستان وبولندا تتفقان على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 15 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 6 سبتمبر 2017 ميلاديا

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باكستان وبولندا تتفقان على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات

باكستان وبولندا تتفقان على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات
المناطق _ واس

اتفقت باكستان وبولندا على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لاسيما في مجال الدفاع والتصنيع الدفاعي .
جاء ذلك خلال لقاء وزير الإنتاج الدفاعي الباكستاني رانا تنوير حسين مع وزير الدفاع الوطني البولندي أنتوني ماكييرويتز على هامش معرض الصناعات الدفاعية الدولي الخامس عشر الجاري حاليًا في بولندا .
وأوضح بيان صادر في إسلام آباد اليوم أن الجانبين بحثا خلال اللقاء عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الإنتاج الدفاعي .
من جهة أخرى ، اجتمع وزير الإنتاج الدفاعي الباكستاني رانا تنوير حسين مع نائب وزير الدفاع الوطني البولندى بارتوش كوناكى، وبحث معه أيضًا سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الإنتاج الدفاعي .

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