 مصرع 3 من أهم قيادات ميليشيات الانقلابيين باليمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 15 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 6 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مصرع 3 من أهم قيادات ميليشيات الانقلابيين باليمن

مصرع 3 من أهم قيادات ميليشيات الانقلابيين باليمن
المناطق - اليمن

لقي قيادي بارز في ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية باليمن مصرعه متأثراً ‏بإصابته التي تعرض لها في منطقة صرواح بمحافظة مأرب شرقي البلاد.‏
وأوضحت مصادر في صنعاء أن قائد الميليشيا الانقلابية في جبهة صرواح إسماعيل محمد علي ‏الشعباني، أصيب الإثنين الماضي بجراح خطيرة إثر غارة جوية لمقاتلات ‏التحالف العربي استهدفت سيارته.‏
وبحسب (الإخبارية نت)،فإن مصادراً قد أشارت إلى أن الشعباني توفي في المستشفى العسكري بصنعاء متأثراً ‏بجراحه.‏
وفي محافظة صعده، شمالي اليمن، أكدت مصادر عسكرية يمنية مقتل قيادي في جماعة الحوثي ‏الانقلابية في معارك مع قوات الجيش اليمني بجبهة باقم.‏
وذكرت المصادر أن القيادي مشرف فرحان ذياب، لقي مصرعه متأثرا جراء إصابته، مبينة ‏أن القيادي الصريع يعد من أهم القيادات الميدانية للميليشيات في جبهة باقم.‏
وفي ذات السياق، أفادت المصادر، وفقا لما ذكره موقع ” 26 سبتمبر” التابع للقوات المسلحة ‏اليمنية، مصرع ما لا يقل عن ثلاثة من عناصر الميليشيات بينهم أحد القيادات الميدانية ‏البارزة في جبهة باقم، إضافة إلى جرح آخرين في معارك مع الجيش اليمني أمس.

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