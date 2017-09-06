 رئيس الاتحاد الآسيوي يهنئ المملكة بالتأهل لمونديال 2018 بروسيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 15 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 6 سبتمبر 2017 ميلاديا

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رئيس الاتحاد الآسيوي يهنئ المملكة بالتأهل لمونديال 2018 بروسيا

رئيس الاتحاد الآسيوي يهنئ المملكة بالتأهل لمونديال 2018 بروسيا
المناطق - وكالات

هنأ الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم، المنتخب السعودي الأول بتأهله إلى نهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم بروسيا.
وحسم المنتخب السعودي تأهله من خلال الفوز على نظيره الياباني 1 / صفر مساء الثلاثاء في الجولة العاشرة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال الروسي.
وبعث رئيس الاتحاد الآسيوي رسالة تهنئة إلى الدكتور عادل عزت رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم أعرب فيها عن خالص التهاني للتأهل إلى المونديال للمرة الخامسة في تاريخ كرة القدم السعودية.
وقال الشيخ سلمان في رسالته :”هذا الإنجاز يعبر عن المكانة المتميزة التي تحتلها كرة القدم السعودية على ساحة كرة القدم الآسيوية ، كما أنه يتوج جهود الاتحاد السعودي في تهيئة الأرضية الصلبة التي مهدت الطريق لتحقيق التأهل للحدث العالمي الكبير ، في الوقت الذي يجسد فيه الإنجاز عطاء وإخلاص لاعبي المنتخب وأفراد الجهازين الفني والإداري على امتداد منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم”.
وأكد الشيخ سلمان ثقته في قدرة المنتخب السعودي على تمثيل القارة الآسيوية بصورة مشرفة في نهائيات كأس العالم المقبلة برفقة بقية المنتخبات الآسيوية المتأهلة ، مؤكدا أهمية الاستعداد الأمثل للمشاركة العالمية المرتقبة بما يكفل تحقيق ظهور متميز يليق بسمعة كرة القدم السعودية ويعزز مكتسباتها السابقة في نهائيات كأس العالم.

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