اليابان تدرس رفع الحظر على نشر أسلحة نووية في أراضيها

لم يستبعد شيغيرو إيشيبا الأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، دراسة إمكانية نشر أسلحة نووية أمريكية في أراضي البلاد.

وأوضح أن المناقشة المحتملة بهذا الشأن يجب أن تقيم الإيجابيات والسلبيات لاستضافة رؤوس نووية أمريكية في أراضي البلاد، في ظل قيام كوريا الشمالية بسادس تجربة نووية.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” عن السياسي الياباني قوله: “لا يجوز التهرب من المناقشة حول نشر أسلحة نووية أمريكية. باتت كوريا الشمالية تملك قدرات نووية، ولذلك يختلف الوضع الحالي جذريا عما كان عليه، عندما لم يكن هناك أي خطر نووي”.

وسبق لـ يوسيهيدي سوغا، أمين عام شؤون مجلس الوزراء الياباني أن نفى نية الحكومة دراسة هذه المسألة، لأنها تدعم الحظر المفروض منذ أكثر من 50 عاما على إنتاج أو استخدام أو نشر أسلحة نووية في أراضي اليابان.