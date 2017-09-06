 اليابان تدرس رفع الحظر على نشر أسلحة نووية في أراضيها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 15 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 6 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

استخراج يد عامل من داخل فرامة لحم بالاحساء “التجارة” تستدعي 627 سيارة دودج نيون 2017 بسبب عطل في برمجة لوحة العدادات صحيفة هآرتس: الروهينغا يموتون بأسلحة إسرائيلية “الألكسو” تُثمن موافقة خادم الحرمين على استضافة المؤتمر الـ13 للتعريب الاتحاد الآسيوي يفتح تحقيقاً بخصوص مخالفات بآخر جولات تصفيات كأس العالم 5 نصائح لتفادي الإصابة بالخرف عند الكبر اليابان تدرس رفع الحظر على نشر أسلحة نووية في أراضيها تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى مونديال 2018 حتى الآن الجيش الأمريكي: جرحى بتفجير عند مدخل قاعدة “باغرام” الجوية في أفغانستان رئيس الاتحاد الآسيوي يهنئ المملكة بالتأهل لمونديال 2018 بروسيا مصرع 3 من أهم قيادات ميليشيات الانقلابيين باليمن ضيوف الرحمن يتوافدون على المدينة قبل الوداع

اليابان تدرس رفع الحظر على نشر أسلحة نووية في أراضيها

اليابان تدرس رفع الحظر على نشر أسلحة نووية في أراضيها
رويترز

لم يستبعد شيغيرو إيشيبا الأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، دراسة إمكانية نشر أسلحة نووية أمريكية في أراضي البلاد.

وأوضح أن المناقشة المحتملة بهذا الشأن يجب أن تقيم الإيجابيات والسلبيات لاستضافة رؤوس نووية أمريكية في أراضي البلاد، في ظل قيام كوريا الشمالية بسادس تجربة نووية.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” عن السياسي الياباني قوله: “لا يجوز التهرب من المناقشة حول نشر أسلحة نووية أمريكية. باتت كوريا الشمالية تملك قدرات نووية، ولذلك يختلف الوضع الحالي جذريا عما كان عليه، عندما لم يكن هناك أي خطر نووي”.

وسبق لـ يوسيهيدي سوغا، أمين عام شؤون مجلس الوزراء الياباني أن نفى نية الحكومة دراسة هذه المسألة، لأنها تدعم الحظر المفروض منذ أكثر من 50 عاما على إنتاج أو استخدام أو نشر أسلحة نووية في أراضي اليابان.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>