 “الألكسو” تُثمن موافقة خادم الحرمين على استضافة المؤتمر الـ13 للتعريب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 15 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 6 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

شاهد.. رائد فضاء يلتقط صور مبهرة للحرم المكي نهارا و ليلا “الحج والعمرة” تحيل مطوفين بمكاتب حجاج الجزائر للتأديب تمهيدًا لمحاكمتهم استخراج يد عامل من داخل فرامة لحم بالاحساء “التجارة” تستدعي 627 سيارة دودج نيون 2017 بسبب عطل في برمجة لوحة العدادات صحيفة هآرتس: الروهينغا يموتون بأسلحة إسرائيلية “الألكسو” تُثمن موافقة خادم الحرمين على استضافة المؤتمر الـ13 للتعريب الاتحاد الآسيوي يفتح تحقيقاً بخصوص مخالفات بآخر جولات تصفيات كأس العالم 5 نصائح لتفادي الإصابة بالخرف عند الكبر اليابان تدرس رفع الحظر على نشر أسلحة نووية في أراضيها تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى مونديال 2018 حتى الآن الجيش الأمريكي: جرحى بتفجير عند مدخل قاعدة “باغرام” الجوية في أفغانستان رئيس الاتحاد الآسيوي يهنئ المملكة بالتأهل لمونديال 2018 بروسيا

“الألكسو” تُثمن موافقة خادم الحرمين على استضافة المؤتمر الـ13 للتعريب

“الألكسو” تُثمن موافقة خادم الحرمين على استضافة المؤتمر الـ13 للتعريب
المناطق - واس

ثمنت المنظّمة العربيّة للتّربية والثّقافة والعلوم (الألكسو) موافقةَ خادم الحرمين الشّريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على استضافة المؤتمر الثّالث عشر للتّعريب في مركز الملك عبداللّه للتّرجمة والتّعريب بجامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلاميّة خلال شهر أبريل القادم.
وأوضح المدير العام المساعد للمنظّمة الدّكتور محمّد عبدالباري القدسي في بيان أصدرته (الألكسو) من مقرها في تونس اليوم، أن الاستضافة تأتي تأكيدًا على دور حركة التّرجمة والتّعريب البالغ الأهمية في تحقيق التّواصل بين الشّعوب والحضارات، وضمان نقل العلوم والمعارف وتوطينها.
وبين أن انعقاد المؤتمر يأتي في سياق مواصلة التّفكير في واقع اللّغة العربيّة وتعميق النّظر فيما يُطرح عليها من تحدّيات سواًء بوصفها مقوّمًا رئيسيًّا من مقوّمات الهويّة أو أداة للتّفاعل مع التّطوّرات المتسارعة التي يشهدها العالم وخاصّة في مجالات التّعليم والعلوم والبحث العلميّ.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>