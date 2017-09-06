“الألكسو” تُثمن موافقة خادم الحرمين على استضافة المؤتمر الـ13 للتعريب

ثمنت المنظّمة العربيّة للتّربية والثّقافة والعلوم (الألكسو) موافقةَ خادم الحرمين الشّريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على استضافة المؤتمر الثّالث عشر للتّعريب في مركز الملك عبداللّه للتّرجمة والتّعريب بجامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلاميّة خلال شهر أبريل القادم.

وأوضح المدير العام المساعد للمنظّمة الدّكتور محمّد عبدالباري القدسي في بيان أصدرته (الألكسو) من مقرها في تونس اليوم، أن الاستضافة تأتي تأكيدًا على دور حركة التّرجمة والتّعريب البالغ الأهمية في تحقيق التّواصل بين الشّعوب والحضارات، وضمان نقل العلوم والمعارف وتوطينها.

وبين أن انعقاد المؤتمر يأتي في سياق مواصلة التّفكير في واقع اللّغة العربيّة وتعميق النّظر فيما يُطرح عليها من تحدّيات سواًء بوصفها مقوّمًا رئيسيًّا من مقوّمات الهويّة أو أداة للتّفاعل مع التّطوّرات المتسارعة التي يشهدها العالم وخاصّة في مجالات التّعليم والعلوم والبحث العلميّ.