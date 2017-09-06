 “الحج والعمرة” تحيل مطوفين بمكاتب حجاج الجزائر للتأديب تمهيدًا لمحاكمتهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 15 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 6 سبتمبر 2017 ميلاديا

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“الحج والعمرة” تحيل مطوفين بمكاتب حجاج الجزائر للتأديب تمهيدًا لمحاكمتهم

“الحج والعمرة” تحيل مطوفين بمكاتب حجاج الجزائر للتأديب تمهيدًا لمحاكمتهم
المناطق - الرياض

أحالت وزارة الحج والعمرة، مجموعة من المطوفين من بينهم بعض مختصين بمكاتب خدمة حجاج الجزائر للمجلس التأديبي، تمهيدا لمحاكمتهم وتطبيق الإجراءات النظامية ضدهم، على خلفية إخلالهم بالعقود المبرمة بينهم وبعض الحجاج .

وأكدت وزارة الحج والعمرة، أنها ستطبق أقصى العقوبات على  المؤسسات التي يثبت إخلالها  في عقود  الخدمات المبرمة بينها وبين الحجاج، والتي تتدرج بين  غرامات مالية كبرى  وصولا إلى الحرمان من مهنة الطوافة .

ويضم مجلس التأديب في وزارة الحج والعمرة  ممثلين لوزارة الداخلية وهيئة التحقيق والأداء العام (النيابة العامة) إذ يختص المجلس بالنظر في  القضايا التأديبية  حيال إخلال المطوفين بقواعد المهنة المنصوص عليها بنظام المطوفين العام والقرارات والتعليمات الصادرة من وزارة الحج والعمرة .

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