 شاهد.. رائد فضاء يلتقط صور مبهرة للحرم المكي نهارا و ليلا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 15 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 6 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ترامب: العمل العسكري ضد كوريا الشمالية ليس خيارنا الأول شاهد.. رائد فضاء يلتقط صور مبهرة للحرم المكي نهارا و ليلا “الحج والعمرة” تحيل مطوفين بمكاتب حجاج الجزائر للتأديب تمهيدًا لمحاكمتهم استخراج يد عامل من داخل فرامة لحم بالاحساء “التجارة” تستدعي 627 سيارة دودج نيون 2017 بسبب عطل في برمجة لوحة العدادات صحيفة هآرتس: الروهينغا يموتون بأسلحة إسرائيلية “الألكسو” تُثمن موافقة خادم الحرمين على استضافة المؤتمر الـ13 للتعريب الاتحاد الآسيوي يفتح تحقيقاً بخصوص مخالفات بآخر جولات تصفيات كأس العالم 5 نصائح لتفادي الإصابة بالخرف عند الكبر اليابان تدرس رفع الحظر على نشر أسلحة نووية في أراضيها تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى مونديال 2018 حتى الآن الجيش الأمريكي: جرحى بتفجير عند مدخل قاعدة “باغرام” الجوية في أفغانستان

شاهد.. رائد فضاء يلتقط صور مبهرة للحرم المكي نهارا و ليلا

شاهد.. رائد فضاء يلتقط صور مبهرة للحرم المكي نهارا و ليلا
المناطق - الرياض

التقط رائد الفضاء الروسي سيرجي ريزانسكي من على متن محطة الفضاء الدولية، صورتين لمكة المكرمة والحرم الشريف.

ونشر رايزانسكي على صفحته على موقع “تويتر” صورتين واحدة أثناء النهار للحرم المكي الشريف والأخرى أثناء الليل.

وأظهرت الصورتان الحرم المكي كنقطة مضيئة يشع ضوؤها، في مشهد جذاب يعكس مكانة تلك البقعة المشرفة، وتم تداول الصورتين على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التعليقات احتفاء بتلك اللقطات المبهرة.

وأشار رائد الفضاء عبر حسابه في الفيسبوك إلى روعة هذه الصور الملتقطة للحرم المكي، مبديا إعجابه بجمال المدينة في الليل والنهار، والتي لا يمكن الخلط بينها وبين أي مدينة على الكرة الأرضية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>