شاهد.. رائد فضاء يلتقط صور مبهرة للحرم المكي نهارا و ليلا

التقط رائد الفضاء الروسي سيرجي ريزانسكي من على متن محطة الفضاء الدولية، صورتين لمكة المكرمة والحرم الشريف.

ونشر رايزانسكي على صفحته على موقع “تويتر” صورتين واحدة أثناء النهار للحرم المكي الشريف والأخرى أثناء الليل.

وأظهرت الصورتان الحرم المكي كنقطة مضيئة يشع ضوؤها، في مشهد جذاب يعكس مكانة تلك البقعة المشرفة، وتم تداول الصورتين على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التعليقات احتفاء بتلك اللقطات المبهرة.

وأشار رائد الفضاء عبر حسابه في الفيسبوك إلى روعة هذه الصور الملتقطة للحرم المكي، مبديا إعجابه بجمال المدينة في الليل والنهار، والتي لا يمكن الخلط بينها وبين أي مدينة على الكرة الأرضية.