ترامب: العمل العسكري ضد كوريا الشمالية ليس خيارنا الأول

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن العمل العسكري ضد كوريا الشمالية، ليس الخيار الأول لدى بلاده، مشيرا إلى أن واشنطن تنتظر ما سيحدث.

وكانت وسائل إعلام أعلنت في وقت سابق أن ترامب أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، تبادلا من خلاله وجهات النظر بخصوص الوضع في شبه الجزيرة الكورية.

ونقلت القناة التلفزيونية الصينية الرسمية عن بينغ قوله إن “الجانب الصيني يواصل التشجيع على نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية وحماية النظام الدولي بعدم الانتشار، بكل ما لديه من إمكانات.. وفي الوقت نفسه، دأب الجانب الصيني دائما على الدعوة إلى السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وإلى حل هذه المشكلة عن طريق الحوار والتشاور”.

وأكد الرئيس الصيني أيضا، أنه في النهاية يجب الارتكاز إلى الحوار والمفاوضات والنهج المتكامل وإيجاد حل طويل الأجل للمشكلة.

من جانبه، أعلن ترامب، أن الجانب الأمريكي يشعر بقلق عميق إزاء التطورات الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية، وأنه يولي اهتماما كبيرا لدور الصين في حل المشكلة.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن بلاده مستعدة لتكثيف الاتصالات مع الجانب الصيني من أجل حل سريع لهذه القضية.

وأشارت وسائل الإعلام الصينية إلى أن الاتصال الهاتفي كان بمبادرة من الجانب الأمريكي.