 ترامب: العمل العسكري ضد كوريا الشمالية ليس خيارنا الأول | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 15 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 6 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ترامب: العمل العسكري ضد كوريا الشمالية ليس خيارنا الأول شاهد.. رائد فضاء يلتقط صور مبهرة للحرم المكي نهارا و ليلا “الحج والعمرة” تحيل مطوفين بمكاتب حجاج الجزائر للتأديب تمهيدًا لمحاكمتهم استخراج يد عامل من داخل فرامة لحم بالاحساء “التجارة” تستدعي 627 سيارة دودج نيون 2017 بسبب عطل في برمجة لوحة العدادات صحيفة هآرتس: الروهينغا يموتون بأسلحة إسرائيلية “الألكسو” تُثمن موافقة خادم الحرمين على استضافة المؤتمر الـ13 للتعريب الاتحاد الآسيوي يفتح تحقيقاً بخصوص مخالفات بآخر جولات تصفيات كأس العالم 5 نصائح لتفادي الإصابة بالخرف عند الكبر اليابان تدرس رفع الحظر على نشر أسلحة نووية في أراضيها تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى مونديال 2018 حتى الآن الجيش الأمريكي: جرحى بتفجير عند مدخل قاعدة “باغرام” الجوية في أفغانستان

ترامب: العمل العسكري ضد كوريا الشمالية ليس خيارنا الأول

ترامب: العمل العسكري ضد كوريا الشمالية ليس خيارنا الأول
المناطق - وكالات

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن العمل العسكري ضد كوريا الشمالية، ليس الخيار الأول لدى بلاده، مشيرا إلى أن واشنطن تنتظر ما سيحدث.

وكانت وسائل إعلام أعلنت في وقت سابق أن ترامب أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، تبادلا من خلاله وجهات النظر بخصوص الوضع في شبه الجزيرة الكورية.

ونقلت القناة التلفزيونية الصينية الرسمية عن بينغ قوله إن “الجانب الصيني يواصل التشجيع على نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية وحماية النظام الدولي بعدم الانتشار، بكل ما لديه من إمكانات.. وفي الوقت نفسه، دأب الجانب الصيني دائما على الدعوة إلى السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وإلى حل هذه المشكلة عن طريق الحوار والتشاور”.

وأكد الرئيس الصيني أيضا، أنه في النهاية يجب الارتكاز إلى الحوار والمفاوضات والنهج المتكامل وإيجاد حل طويل الأجل للمشكلة.

من جانبه، أعلن ترامب، أن الجانب الأمريكي يشعر بقلق عميق إزاء التطورات الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية، وأنه يولي اهتماما كبيرا لدور الصين في حل المشكلة.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن بلاده مستعدة لتكثيف الاتصالات مع الجانب الصيني من أجل حل سريع لهذه القضية.

وأشارت وسائل الإعلام الصينية إلى أن الاتصال الهاتفي كان بمبادرة من الجانب الأمريكي.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>