 الأخضر يتقدم للمركز “53” في تصنيف الفيفا القادم لشهر سبتمبر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 15 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 6 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الأخضر يتقدم للمركز “53” في تصنيف الفيفا القادم لشهر سبتمبر

الأخضر يتقدم للمركز “53” في تصنيف الفيفا القادم لشهر سبتمبر
المناطق - الرياض

من المتوقع أن يتقدم الأخضر للمركز (53) في تصنيف الاتحاد الدولي لكر القدم “فيفا” للمنتخبات العالمية القادم لشهر سبتمبر الذي سيصدر يوم الخميس 14 سبتمبر بوصوله لـ(641) نقطة بعد انتصاره بالأمس .

وذكر نعيم البكر عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي في “تويتر” : ” لن يؤثر التصنيف على مستويات القرعة في نهائيات كأس العالم 2018 حيث أن الفرق الآسيوية مع فرق الكونكاف ستكون في المستوى الثالث كما كان 2014.. التصنيف سيكون مهم لتكون على رأس احد المجموعات الست في كأس آسيا 2019 بالإمارات التي ستكون قرعتها في أبريل القادم وستعتمد على تصنيف أبريل”.

وعمت الاحتفالات المملكة العربية السعودية بعيد تأهل منتخبها لكرة القدم الى نهائيات كأس العالم، وترافق ذلك مع إشادات رسمية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بدعم السلطات للقطاع الرياضي ضمن “رؤية 2030” التي طرحها وجه السعد ولي العهد الامير محمد بن سلمان.

وفاز الأخضر في جدة مساء أمس الثلاثاء على اليابان بهدف وحيد لتتأهل إلى مونديال 2018 في روسيا. وهي المرة الخامسة والأولى منذ 2006 التي تبلغ فيها المملكة نهائيات كأس العالم بعد غيابها عن نسختي 2010 في جنوب أفريقيا و2014 في البرازيل.

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