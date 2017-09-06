 أمر ملكي بإعفاء محمد آل الشيخ من منصبه وتعيين تركي آل الشيخ رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 15 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 6 سبتمبر 2017 ميلاديا

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أمر ملكي بإعفاء محمد آل الشيخ من منصبه وتعيين تركي آل الشيخ رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

أمر ملكي بإعفاء محمد آل الشيخ من منصبه وتعيين تركي آل الشيخ رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
المناطق - واس

صدر أمر ملكي اليوم فيما يلي نصه :
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ / 335
التاريخ : 15 / 12 / 1438هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للرياضة ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (206) بتاريخ 4 / 4 / 1438هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 180 ) بتاريخ 25 / 7 / 1438هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يُعفى معالي الأستاذ / محمد بن عبدالملك آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة من منصبه.
ثانياً : يُعين معالي الأستاذ / تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
ثالثاً : يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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