النادي السعودي بجامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية يقيم احتفال بمناسبة عيد الأضحى

أقام النادي السعودي بجامعة اريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية احتفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك.بدأ الحفل بتلاوة آيات من القران الكَريم، ثم كلمة رئيس النّادي السعودي في مدينة توسان الطالب فارس الرفدي تلاها فقرةٍ ثقافيّة تضمنت عدد من الألغاز بعد ذلك فقرة “قصص و حكايا” حيث يروي الطّلاب السّعوديين اغرب و أهم القصص التي حدثت لهم في الولايات المتحدة الامريكية و طريقة معايشتهم للغربة.واخُتتم الحفل بفقرة تكريم المتطوعين ومن ثم الأمسية الشعريّة .

حضر الحفل عدد من الطلاب السّعوديين المبتعثين في مدينة توسان.