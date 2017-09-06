 النادي السعودي بجامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية يقيم احتفال بمناسبة عيد الأضحى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 15 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 6 سبتمبر 2017 ميلاديا

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النادي السعودي بجامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية يقيم احتفال بمناسبة عيد الأضحى

النادي السعودي بجامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية يقيم احتفال بمناسبة عيد الأضحى
المناطق - الرياض
أقام النادي السعودي بجامعة اريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية احتفال بمناسبة  عيد الأضحى المبارك.
بدأ الحفل بتلاوة آيات من القران الكَريم، ثم كلمة رئيس النّادي السعودي في مدينة توسان الطالب فارس الرفدي تلاها فقرةٍ ثقافيّة تضمنت عدد من الألغاز بعد ذلك فقرة “قصص و حكايا” حيث يروي الطّلاب السّعوديين اغرب و أهم القصص التي حدثت لهم في الولايات المتحدة الامريكية و طريقة معايشتهم للغربة.
واخُتتم الحفل بفقرة تكريم المتطوعين ومن ثم الأمسية الشعريّة .

حضر الحفل عدد  من الطلاب السّعوديين المبتعثين في مدينة توسان.

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