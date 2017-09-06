توقعات بوصول عدد لاجئي الروهينغا إلى 300 ألف

وأضاف المسؤول الدولي في تصريحات لـ”رويترز” أن “الفارين وصلوا في حالة صدمة، وكانوا محرومين من وصول الطعام إليهم منذ أكثر من شهر”.

وبحسب إحصاءات دولية فإن أعداد الفارين الذين وصلوا إلى الحدود البنغالية بالفعل بلغ 146 ألف شخص، على مدار 12 يوما، منذ اندلاع أحداث العنف في ميانمار.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حذر، الثلاثاء، من خطر التطهير العرقي في ميانمار، مشيرا إلى أنه أبلغ مجلس الأمن رسميا بضرورة التحرك.