 واشنطن تقدم مشروع قرار إلى مجلس الأمن لتجميد أصول زعيم كوريا الشمالية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 15 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 6 سبتمبر 2017 ميلاديا

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واشنطن تقدم مشروع قرار إلى مجلس الأمن لتجميد أصول زعيم كوريا الشمالية

واشنطن تقدم مشروع قرار إلى مجلس الأمن لتجميد أصول زعيم كوريا الشمالية
المناطق - وكالات

قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار أمام الأمم المتحدة يتضمن تجميد الأصول المالية لـ “كيم جونغ أون” زعيم كوريا الشمالية، وفرض قيود على قطاعها النفطي.

ويبحث المجلس مشروع القرار الجديد الذي ينص على فرض عقوبات أكثر صرامة ضد بيونغ يانغ.

وأصبح الوضع حول كوريا الشمالية محور اهتمام المجتمع الدولي بسبب التجارب النووية. وقد أعلنت بيونغ يانغ يوم الأحد الماضي أنها أجرت اختبارا ناجحا لقنبلة هيدروجينة معدة لتجهيزها في صواريخ باليستية عابرة للقارات.
وأصبح هذا الاختبار النووي السادس لكوريا الشمالية.

تجدر الإشارة إلى أن كوريا الشمالية أجرت قبل أسبوع اختبارا صاروخيا باليستيا حلق فوق أراضي اليابان.

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