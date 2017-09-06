“شؤون الحرمين” تودع ضيوف الرحمن بالهدايا في مطار جدة

بدأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بإدارة شؤون الحج والعمرة في توديع ضيوف الرحمن بصالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وأوضح مدير إدارة شؤون الحج والعمرة فيصل بن صالح مدني أن الإدارة ستستمر في توديع ضيوف الرحمن بمثل ما استقبلوا به من حفاوة وترحيب، مع توزيع عدد من الهدايا التي ستبقى أثارها الجميلة في نفوس الحجاج، مؤكداً على تقديم واجب الضيافة لهم من “عبوة ماء زمزم والمصاحف والكتيبات الإرشادية وبعض الهدايا ” لنقل صورة حسنة عن الدعوة الخيرة المعتدلة وإبراز جهود ولاة الأمر في خدمة الحرمين الشريفين ورعاية قاصديهما.

