 “شؤون الحرمين” تودع ضيوف الرحمن بالهدايا في مطار جدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 15 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 6 سبتمبر 2017 ميلاديا

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“شؤون الحرمين” تودع ضيوف الرحمن بالهدايا في مطار جدة

“شؤون الحرمين” تودع ضيوف الرحمن بالهدايا في مطار جدة
المناطق - واس

بدأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بإدارة شؤون الحج والعمرة في توديع ضيوف الرحمن بصالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وأوضح مدير إدارة شؤون الحج والعمرة فيصل بن صالح مدني أن الإدارة ستستمر في توديع ضيوف الرحمن بمثل ما استقبلوا به من حفاوة وترحيب، مع توزيع عدد من الهدايا التي ستبقى أثارها الجميلة في نفوس الحجاج، مؤكداً على تقديم واجب الضيافة لهم من “عبوة ماء زمزم والمصاحف والكتيبات الإرشادية وبعض الهدايا ” لنقل صورة حسنة عن الدعوة الخيرة المعتدلة وإبراز جهود ولاة الأمر في خدمة الحرمين الشريفين ورعاية قاصديهما.

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