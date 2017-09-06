تغريدة مشجع ياباني في الجوهرة تحوز على 11 ألف رتويت

حازت تغريدة المشجع الياباني الذي ساعده رجل شرطة سعودي، الثلاثاء، أثناء دخوله المدرجات لحضور المباراة التي جمعت المنتخب السعودي والمنتخب الياباني ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم على أكثر من 11 ألف رتويت.

وغرد الياباني موجها رسالة لرجل الأمن عبر تويتر: شكرا لمساعدتك.

وكان مقطع فيديو انتشر، الثلاثاء، أثناء توافد الجماهير الرياضية لحضور المباراة، وأظهر الفيديو قيام رجل الأمن بتعديل رداء مشجع ياباني استقبله بابتسامة في مشهد وصف بالطريف، وأنه عكس الصورة الرائعة والثابتة عن رجال #الشرطة السعودية.