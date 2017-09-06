 شاعر بمنصب سياسي.. من هو تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة الجديد؟ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 16 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 7 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

آل شويل يتفقد استعدادات القطاع الصحي بالفرشة لمكافحة الكوليرا تحطم طائرة وانفجار ضخم في مطار ويلز البريطاني (صور + فيديو) النفط يصعد بفعل تداعيات هارفي والإعصار إرما خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفيًا برئيس الولايات المتحدة الأمريكية شاعر بمنصب سياسي.. من هو تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة الجديد؟ تغريدة مشجع ياباني في الجوهرة تحوز على 11 ألف رتويت “شؤون الحرمين” تودع ضيوف الرحمن بالهدايا في مطار جدة يفوق حجمه الشمس بحوالي 100 ألف.. رصد ثقب أسود عملاق في قلب مجرة درب التبانة واشنطن تقدم مشروع قرار إلى مجلس الأمن لتجميد أصول زعيم كوريا الشمالية الصين تعتزم شراء 7 آلاف طائرة بتريليون دولار تحذير مرعب: 83 % من مياه الشرب في العالم ملوثة بألياف بلاستيكية توقعات بوصول عدد لاجئي الروهينغا إلى 300 ألف

شاعر بمنصب سياسي.. من هو تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة الجديد؟

شاعر بمنصب سياسي.. من هو تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة الجديد؟
المناطق - الرياض

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم (الأربعاء) أمرا ملكيا بتعيين تركي آل الشيخ رئيسا جديدا للهيئة العامة للرياضة، ولم يقابَل الاسم بكثير من الاستغراب، حيث يتكرر اسمه كثيرا خلال الأيام الماضية، بمناصبه الحكومية التي تبوءها ونشاطاته الوطنية المتعددة.

تركي آل شيخ، شاعر غنائي بمنصب سياسي، حيث يعمل في الديوان الملكي بمنصب مستشارًا بمرتبة وزير، وكان قبلها مستشارا بمرتبة ممتازة ورافق وقتها الملك سلمان إلى الكثير من الوجهات وخاصة جولته الأسيوية الطويلة، وظهر اسم آل الشيخ على كليبات أغاني مشهورة للفنان الكبير “محمد عبده وراشد الماجد”، ويغلب على شعره الطابع الوطني، حيث ارتبط اسمه بالقصيدة الشهيرة في السعودية “راعي العوجا” التي يمدح فيها الملك سلمان.

ولرئيس الهيئة العامة للرياضة تاريخ في دعم مختلف الأندية والرياضات المحلية، بالإضافة إلى كونه الرئيس الفخري لنادي التعاون في مدينة بريدة بمنطقة القصيم.

وزيادة على مناصبه الرسمية والفخرية، فقد اشتهر تركي آل الشيخ على المستوى الفني من خلال تلحينه لعدد من الأغاني ومنها بعض الأغاني الوطنية، وكذلك كتابته للشعر الغنائي؛ إذ غنى كلماته عدد من الفنانين الخليجيين والعرب.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>