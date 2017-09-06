شاعر بمنصب سياسي.. من هو تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة الجديد؟

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم (الأربعاء) أمرا ملكيا بتعيين تركي آل الشيخ رئيسا جديدا للهيئة العامة للرياضة، ولم يقابَل الاسم بكثير من الاستغراب، حيث يتكرر اسمه كثيرا خلال الأيام الماضية، بمناصبه الحكومية التي تبوءها ونشاطاته الوطنية المتعددة.

تركي آل شيخ، شاعر غنائي بمنصب سياسي، حيث يعمل في الديوان الملكي بمنصب مستشارًا بمرتبة وزير، وكان قبلها مستشارا بمرتبة ممتازة ورافق وقتها الملك سلمان إلى الكثير من الوجهات وخاصة جولته الأسيوية الطويلة، وظهر اسم آل الشيخ على كليبات أغاني مشهورة للفنان الكبير “محمد عبده وراشد الماجد”، ويغلب على شعره الطابع الوطني، حيث ارتبط اسمه بالقصيدة الشهيرة في السعودية “راعي العوجا” التي يمدح فيها الملك سلمان.

ولرئيس الهيئة العامة للرياضة تاريخ في دعم مختلف الأندية والرياضات المحلية، بالإضافة إلى كونه الرئيس الفخري لنادي التعاون في مدينة بريدة بمنطقة القصيم.

وزيادة على مناصبه الرسمية والفخرية، فقد اشتهر تركي آل الشيخ على المستوى الفني من خلال تلحينه لعدد من الأغاني ومنها بعض الأغاني الوطنية، وكذلك كتابته للشعر الغنائي؛ إذ غنى كلماته عدد من الفنانين الخليجيين والعرب.