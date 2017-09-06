 النفط يصعد بفعل تداعيات هارفي والإعصار إرما | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 15 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 6 سبتمبر 2017 ميلاديا

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النفط يصعد بفعل تداعيات هارفي والإعصار إرما

النفط يصعد بفعل تداعيات هارفي والإعصار إرما
المناطق - وكالات

صعدت أسعار عقود النفط الأربعاء بعد ارتفاع هوامش التكرير العالمية وإعادة فتح مصاف على الساحل الأميركي لخليج المكسيك مما ساهم في تحسين آفاق سوق الخام بعد انخفاضات حادة جراء العاصفة هارفي.
وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 82 سنتا أو 1.54 بالمئة لتبلغ عند التسوية 54.20 دولار للبرميل. وزادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط الأميركي 50 سنتا أو 1.03 بالمئة 49.16 دولار للبرميل.

ويجري استئناف تشغيل الكثير من المصافي وخطوط الأنابيب والموانئ التي تضررت من الإعصار هارفي قبل عشرة أيام.

وحتى الثلاثاء تعطل نحو 3.8 مليون برميل من طاقة التكرير أو ما يعادل 20في المئة من إجمالي الطاقة التكريرية بالولايات المتحدة، مقارنة مع4.2 مليون برميل يوميا في ذروة العاصفة.

وتركز الأنظار أيضا على الإعصار إرما، الذي جرى تصنيفه كعاصفة من الفئة الخامسة ويتجه نحو الكاريبي وفلوريدا وقد يعطل مصافي أخرى ويسبب مزيدا من نقص الوقود.

وتظهر بيانات منصة تومسون رويترز إيكون أن نحو 250 ألف برميل من الطاقة التكريرية اليومية في جمهورية الدومنيكان وكوبا تقع في المسار المباشر لإرما.

ومن المتوقع أن تعطي بيانات مخزون الوقود التي ستصدر في وقت لاحق اليوم من معهد البترول الأمريكي وغدا الخميس من إدارة معلومات الطاقة رؤية أوضح لمدى الأثر الذي تركه الإعصار هارفي على مخزونات الوقود لكن محللين يقولون إن الحصول على الصورة كاملة سيستغرق أسابيع.

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