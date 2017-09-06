تحطم طائرة وانفجار ضخم في مطار ويلز البريطاني (صور + فيديو)

أفاد شهود عيان، لوسائل إعلام بريطانية عديدة، عن تحطم طائرة في مطار ويلز، وسماع دوي انفجار ضخم.

ذكرت صحيفة “ذا ديلي إكسبريس” البريطانية إن شهود عيان ومصادر في الشرطة أكدت تحطم طائرة في مطار ويلز.

وأشارت الصحيفة إلى أنه شوهدت صور عديدة لطائرة يخرج منها الدخان في مطار “كايرنارفون” بويلز، فيما هرعت سيارات الشرطة والإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث.

وقال أحد شهود العيان للصحيفة البريطانية: “سمعنا صوت انفجار مخيف، ثم لاحظنا طائرة تهبط من دون فتح عجلات الهبوط، وأدركنا أنها تهبط بسرعة كبيرة”.

وتابع قائلا “يبدو أن بطن الطائرة ارتطم بالمدرج، وبدأ الحطام يتناثر في كل مكان، واشتعلت النيران على الفور”.

من جانبها، كتبت شرطة شمال ويلز، تغريدة عبر حسابها الرسمي قالت فيه: “يتعامل ضباطنا حاليا مع حادث في مطار كايرنارفورن بمساعدة زملائنا من رجال الإسعاف والإطفاء”.

وأوضحت الصحيفة في وقت لاحق، أن الطائرة من طراز الطائرات صغيرة الحجم، وأكدت مصادر أمنية للصحيفة أن الطيار توفي إثر تحطم الطائرة، من دون أن تفصح عن مزيد من التفاصيل حول ما إذا كان هناك ركاب آخرين على متن الطائرة أم لا، ولكنها أشارت إلى أن الدخان لا يزال يتصاعد من الجزء الخلفي للطائرة.

ثم نشرت شرطة شمال ويلز بيانا صحفيا، قالت فيه إن الطائرة الصغيرة اصطدمت بالمدرج الخاص بالمطار، ما أدى إلى اندلاع الحريق فيها ووفاة الطيار.

وقال كبير المفتشين في شمال ويلز، شارون مكيرن:

“نحن على تواصل بما يحدث في موقع الحادث، ونحث الجمهور البقاء بعيدا عن المنطقة للسماح لخدمات الطوارئ بمعالجة الحادثة”.

يذكر أن المطار يدير مجموعة من الرحلات التدريبية، ويحتوي أيضا على قاعدة للإسعاف الجوي.