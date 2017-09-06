 آل شويل يتفقد استعدادات القطاع الصحي بالفرشة لمكافحة الكوليرا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 15 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 6 سبتمبر 2017 ميلاديا

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آل شويل يتفقد استعدادات القطاع الصحي بالفرشة لمكافحة الكوليرا

آل شويل يتفقد استعدادات القطاع الصحي بالفرشة لمكافحة الكوليرا
المناطق - عسير
تفقد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير بالنيابة الدكتور يحيى آل شويل القطاع الصحي بالفرشة وبحث مع العاملين هناك استعداداتهم في مواجهة الكوليرا ومدى جاهزية القطاع في التعامل مع أي حالات اشتباه.
واطلع آل شويل على نتائج الاجتماع العاجل الذي عقدته لجنتي  مكافحة العدوى والطوارىء واللجان المختصة في المستشفى ، وشدد على ماتم الإتفاق عليه برفع جاهزية المراكز الصحية كونها الخط الأول لاستقبال حالات الاشتباه بالكوليرا وإقامة محاضرات وورش عمل لجميع العاملين في المراكز الصحية.
كما تم رفع الجاهزية من قبل قسم المختبر في المستشفى والتأكد من آلية عزل الحالات المشتبه بها إن وجدت وفقاً للإجراءات الإحتياطية التي يتم العمل بها في مثل هذه الحالات.
وبينت صحة عسير أنه يتم التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة وذلك لإتخاذ الإحتياطات الوقائية اللازمة للمتسللين الذين يتم القبض عليهم ، إضافة إلى معرفة إقامة الأشقاء اليمنين القادمين مؤخراً للمنطقة من مقيمين وزائرين لأخذ الحيطة اللازمة وتنفيذ حملات توعوية لهم عن الكوليرا و إرشادهم إلى المراكز والمستشفيات الصحية القريبة منهم.
إضافة للتنسيق مع بلدية الفرشة ومركز مكافحة نواقل الأمراض  لتكثيف عمليات الرش ، وتكثيف المحاضرات التوعوية عن النظافة الشخصية وأهمية غسل الأيدي والمحافظة على سلامة الأطعمة وذلك بالمجمعات الدراسية ودور تحفيظ القران الكريم والمساجد والأسواق وغيرها.
من جانب آخر تفقد آل شويل سير العمل بمستشفى الفرشة وزار المرضى المنومين فيه وهنأهم بعيد الأضحى المبارك .

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