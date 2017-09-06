أمريكا على موعد مع إعصار جديد.. “إرما” يجتاح جزر الكاريبي وفي طريقه لفلوريدا

اجتاح الإعصار إرما جزر الكاريبي الشمالية، بمزيج من الرياح العاتية والأمطار وربما يكون في طريقه للوصول إلى اليابسة في فلوريدا مطلع الأسبوع القادم.

والإعصار “إرما” واحد من أقوى الأعاصير في المحيط الأطلسي منذ قرابة قرن، ويتوقع أن يكون ثاني إعصار عنيف يجتاح الولايات المتحدة في أسبوعين بعد الإعصار المدمر “هارفي”، لكن مساره لا يزال غير مؤكد حتى الآن.

وقال مركز الوطني الأميركي للأعاصير في ميامي، إن مركز الإعصار “إرما” مر فوق جزيرة باربودا إلى الشرق من بويرتوريكو في وقت مبكر، وربما يصل إلى فلوريدا يوم السبت.

وقال غارفيلد بيرفورد، مدير الأخبار في إذاعة وتلفزيون (إيه بي إس) في جزيرة أنتيجوا إلى الجنوب من باربودا “اختبأنا والرياح شديدة جدا. الرياح تمثل تهديدا كبيرا. حتى الآن تحطمت بعض الأسقف”.

وأضاف أن معظم من كانوا في أنتيجوا وباربودا انقطع عنهم التيار الكهربائي، وأن نحو ألف شخص يقضون الليل في مراكز إيواء. ولم يتضح بعد حجم التلفيات و الخسائر البشرية.

وما زال سكان تكساس و لويزيانا يتعافون من آثار الإعصار “هارفي” الذي اجتاح تكساس في 25 أغسطس/آب وتسبب في هطول كميات كبيرة من الأمطار، ودمر آلاف المنازل والشركات والمتاجر. ويقدر أن الإعصار “هارفي” قتل 60 شخصاً، وتسبب في نزوح أكثر من مليون آخر.