رئيس الوزراء اليمني: لا مكان للمخلوع في مستقبل البلاد

أكد نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية، عبدالملك المخلافي، أنه لا مكان للمخلوع علي عبدالله صالح في مستقبل اليمن، وذلك مع اتساع هوة الخلافات بين المخلوع من جهة والحوثيين من جهة أخرى.

ونفى المخلافي، في تصريحات صحافية نشرتها الوزارة عبر حسابها على “تويتر”، أن يكون هناك حاجة لعقد صفقات مع صالح.

وقال المخلافي إن الحوثيين ينفذون أطماعهم فيما توهم صالح باستخدامهم ليحصد الغنائم، مؤكداً أن التهدئة الحالية بين طرفي الانقلاب لن تدوم طويلاً في ظل التعزيزات العسكرية للحوثيين داخل العاصمة لمواجهة قوات صالح. وأكد الوزير اليمني أن “الحسم السياسي لا العسكري هو خيار الحكومة الشرعية”.

من جانبه، أعلن رئيس هيئة الأركان اليمني الجديد، اللواء ركن طاهر العقيلي، أن معركة تحرير بلاده ستستمر حتى استعادة الدولة ودحر الحوثيين والقوات الموالية لهم.

وقال العقيلي إن “الجيش الوطني سيكون اليد التي تحمي اليمنيين وتنفذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وصولاً إلى بناء الدولة اليمنية المنشودة”، مشيداً بجهود سلفه المقدشي في بناء الجيش الوطني خلال الفترة الماضية.

كما ثمن الدور التاريخي لدول التحالف العربي الذي أنقذ المنطقة من خطر التمدد الإيراني الفارسي، وفقاً لتعبيره.