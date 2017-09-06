 “واتساب” يفرض رسوما ماليّة على مستخدميه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 16 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 7 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ارتفاع عدد قتلى الحوثي وصالح في معارك مع الشرعية بتعز صورة “المرأة الظل” التي ألهبت مشاعر الآلاف.. ماذا قال صاحبها ؟ احذر هذه العادات الخمسة .. تجعلك مكروها بين زملاء العمل تحرك أميركي “جديد” ضد كوريا الشمالية “واتساب” يفرض رسوما ماليّة على مستخدميه رئيس الوزراء اليمني: لا مكان للمخلوع في مستقبل البلاد أمريكا على موعد مع إعصار جديد.. “إرما” يجتاح جزر الكاريبي وفي طريقه لفلوريدا نصائح وإرشادات لمنع الشعور بالجوع ليلا وتخليص الجسم من الدهون آل شويل يتفقد استعدادات القطاع الصحي بالفرشة لمكافحة الكوليرا تحطم طائرة وانفجار ضخم في مطار ويلز البريطاني (صور + فيديو) النفط يصعد بفعل تداعيات هارفي والإعصار إرما خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفيًا برئيس الولايات المتحدة الأمريكية

“واتساب” يفرض رسوما ماليّة على مستخدميه

“واتساب” يفرض رسوما ماليّة على مستخدميه
المناطق - وكالات

على ما يبدو يتجه تطبيق التراسل الفوري “واتساب” إلى فرض رسوم مالية على الشركات التي تستخدمه في الحديث مع موظفيها، وتسعى المنصّة الاجتماعية بذلك إلى كسب أموال في المستقبل.

وأعلن التطبيق الذي يصل عدد مستخدميه إلى المليار في اليوم الواحد، مزايا عدّة تتيح للشركات الصغرى تلقي رسائل من زبائنها، وتبعث إليهم بدورها آخر المستجدّات.

ويمكن اختبار المزايا التي أعلنها “واتساب” في الوقت الحالي، لكن من المرجّح بقوّة أن تصبح خدماته مدفوعة، مستقبلاً، وفق ما نقلت صحيفة “تلغراف” البريطانية.

وأوضح مدير العمليات في “واتساب”، مات إيديما، أنّ ثمة رغبة في إحداث مؤسسة تسمح للناس بأن يراسلوا الشركات ويتلقّوا منها الأجوبة التي يريدون، وأكّد رغبة التطبيق في جعل الشركات تدفع رسوماً، في المستقبل.

وبموجب العملية، ستحدث الشركات حسابات موثوقة، وسيكون بوسعها أن تتواصل مع العملاء، ومن المرتقب أن توجه الخدمات إلى الشركات الصغرى والكبرى.

ويحاول “فايسبوك” الذي اشترى “واتساب” بـ19 مليار دولار سنة 2014، إيجاد سبل لجني الأموال من التطبيق، وسط مخاوف من تراجع عائدات شريط الأخبار.

وتوقع المدير العام لـ”فايسبوك”، مارك زوكربرغ، في وقت سابق، أن يبدأ تطبيقا “واتساب” و”ماسنجر” في جني المال ابتداءً من 2022.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>