ارتفاع عدد قتلى الحوثي وصالح في معارك مع الشرعية بتعز

ارتفع عدد قتلى مليشيات الحوثي وصالح، إلى أكثر من ثمانية عشر قتيلا، فيما أصيب أكثر من عشرين آخرين، في معارك مع القوات الحكومية، وغارات لمقاتلات التحالف العربي، غربي محافظة تعز.

ويأتي الارتفاع بالتزامن مع غارات للتحالف العربي استهدفت مواقع للانقلابيين، شمالي مديرية موزع، ومناطق أخرى شمال مديرية المخا.

كما شهدت ميدي في محافظة حجة، تـكثيفا لغارات التحالف العربي، على مواقع المتمردين.

وذكرت مصادر عسكرية، أن الغارات أسفرت عن عدد من القتلى والجرحى، بينهم القيادي الحوثي محمد إسماعيل المداني. كما استهدفت الطائرات مواقع الحوثيين، في جبال صعدة.