بالصدفة.. اكتشاف معمل متفجرات بباريس

ساعد بلاغ من عامل صيانة الشرطة في الكشف عن معمل متفجرات مشبوه يقع جنوب باريس، فضلا عن توقيف شخصين الأربعاء، حسبما قالت السلطات الفرنسية.

وقال وزير الداخلية جيرار كولومب إن عامل صيانة كان يعمل في بناية في بلدة فيلجويف، قد أبلغ السلطات بأنه لاحظ مواد مثيرة للريبة داخل شقة.

وعثرت الشرطة على المواد التي “ربما تستخدم في صنع المتفجرات”، داخل الوحدة السكنية، حسبما قال كولومب، مشيدا “برد الفعل المدني” من جانب العامل.

وأوضح الوزير أنه تم احتجاز شخصين. وتم تنفيذ عملية تفكيك قنبلة داخل الشقة، حسبما قال ثلاثة من ضباط الشرطة المطلعون على التحقيق.