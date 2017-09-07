 نائب عراقي: إيران تدعم “داعش” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 16 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 7 سبتمبر 2017 ميلاديا

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نائب عراقي: إيران تدعم “داعش”

نائب عراقي: إيران تدعم “داعش”
المناطق - وكالات

شن رئيس لجنة الهجرة النيابية في البرلمان العراقي رعد الدهلكي، هجوما حادا على النظام الإيراني، متهما إياه بدعم تنظيم داعش الإرهابي.

وطالب الدهلكي في بيان أمس الأول، حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، باستدعاء السفير الإيراني في بغداد لتقديم تفسير عن منهج إيران الداعم لداعش، واصفا موقف طهران تجاه صفقة داعش- حزب الله بأنهاستهانة بتضحيات القوات العراقية.

وأكد أن ما تتبناه إيران تجاه اتفاق عرسال إنما هو استهانة بكل التضحيات التي قدمها جنودنا وضربت بعرض الحائط كل قطرة دم هدرت للحفاظ على العراق، مؤكدا أن هذه المواقف والتصريحات أكدت ما كنا ننوه إليه مرارا وتكرارا فاليوم كشف الشعب العراقي من هو والد هذه التنظيمات الإرهابية. وتساءل الدهلكي عن المستشارين الإيرانيين هل كانوا يقدمون الخدمة للقوات العراقية لتدمير داعش، أم أنهم كانوا سببا بخروجهم آمنين من العراق بعدما دمروه.

واستنكر النائب العراقي أن هناك من يريد أن يرحم هؤلاء الإرهابيين بعد كل ما قاموا به من أفعال شنيعة ضد العراقيين، لافتا إلى أن تصريحات مسؤولي النظام الإيراني بضرورة مساعدة عوائل تنظيم داعش الذين تم نقلهم من حدود لبنان إلى الحدود العراقية، معتبرا أن ذلك أمر في غاية الخطورة.

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