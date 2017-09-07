 “غرفة جازان” تطلق هويتها الجديدة بالتزامن مع عيد الأضحى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 16 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 7 سبتمبر 2017 ميلاديا

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“غرفة جازان” تطلق هويتها الجديدة بالتزامن مع عيد الأضحى

“غرفة جازان” تطلق هويتها الجديدة بالتزامن مع عيد الأضحى
جازان - المناطق ؛

أطلقت غرفة جازان بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك أولى خطواتها التطويرية لخدماتها التي تقدمها لمنتسبيها ورواد الأعمال في مختلف المجالات الصناعية والتجارية ، حيث بدأت بتغيير هويتها بشكل كامل.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة الأستاذ خالد بن محمد صايغ أن هذا التغيير جاء انطلاقا من التوافق بين المجلس المشكل منذ عدة أشهر وبين الهيئة الإدارية للغرفة ممثلة في أمينها العام الأستاذ ماجد الجوهري ولما تسعى له الغرفة بمجلسها الجديد من تطوير مرحلي لكافة الخدمات التي تقدمها الغرفة ولاسيما أن أهم نقطة يمكن البدء بها والعمل عليها هي هوية الغرفة.

وبين “صايغ” أن الشعار الجديد للغرفة وتطبيقاته صممت بشكل حديث وعصري بما يتواكب مع تطلعات مجتمع الأعمال في جازان وبما يعكس درجة التغيير التي يحرص عليها مجلس إدارة الغرفة وأمانتها العامة حيث فتح المجال لكوادر مبدعة وشابة من أبناء المنطقة ليتشاركو جميعا في إنتاج عمل مميز يخدم الجميع.

وفي تفاصيل الهوية ذكر رئيس المجلس أن التغيير شمل شعار الغرفة حيث صمم الشعار بشكل حديد وتم اقتباس حرف الجيم من (جازان) والعمل عليه ليكون هو مرتكز الشعار ، كما تم تغيير ألوان الشعار واقتصاره على لونين هما الأزرق والذهبي إضافة إلى اختصار المسمى الرسمي للغرفة بدلا من “الغرفة التجارية الصناعية بجازان” ليصبح “غرفة جازان”

من جانبه شكر الرئيس كلا من نائبيه وأعضاء مجلس إدارة الغرفة والأمين العام ومدراء الإدارات وجميع الموظفين الذين كان لهم دور وبصمة في الوصول إلى هذه الخطوة متمنيا أن تتعاقب خطوات أفضل في سبيل تطوير بيئة العمل في غرفة جازان.

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