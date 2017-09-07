 محافظ صبيا يطمئن على صحة الطفل المعنف وزيارته بالمستشفى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 16 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 7 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمير جازان بالنيابة يُهنئ القيادة الرشيدة بتأهل المنتخب السعودي لنهائيات كأس العالم محافظ صبيا يطمئن على صحة الطفل المعنف وزيارته بالمستشفى “غرفة جازان” تطلق هويتها الجديدة بالتزامن مع عيد الأضحى نائب عراقي: إيران تدعم “داعش” تخلص من كرشك نهائيا بهذا المشروب السحري ! بالصدفة.. اكتشاف معمل متفجرات بباريس القاهرة: “هيومن رايتس” تثبت كل يوم أجندتها المسيّسة ارتفاع عدد قتلى الحوثي وصالح في معارك مع الشرعية بتعز صورة “المرأة الظل” التي ألهبت مشاعر الآلاف.. ماذا قال صاحبها ؟ احذر هذه العادات الخمسة .. تجعلك مكروها بين زملاء العمل تحرك أميركي “جديد” ضد كوريا الشمالية “واتساب” يفرض رسوما ماليّة على مستخدميه

محافظ صبيا يطمئن على صحة الطفل المعنف وزيارته بالمستشفى

محافظ صبيا يطمئن على صحة الطفل المعنف وزيارته بالمستشفى
جازان - امل بهكلي

قام محافظ صبيا الأستاذ علي بن موسى زعلة بعد ظهر اليوم الأربعاء يرافقه شيخ قرية جخيرة علي بن حسين الذروي بزيارة للطفل المعنف من بعض أقاربه والمنوم حالياً بمستشفى صبيا العام للاطمئنان على حالته الصحية ومتابعة مراحل العلاج والتأهيل النفسي التي يخضع لها من قبل فريق الأطباء والأخصائيين والأخصائيات بقسم الخدمة الإجتماعية وذلك بحضور مدير المستشفى الدكتور علي بن مفرح الشعواني والمدير الطبي الدكتور حسين بن إبراهيم القاصر .
وأوضح المحافظ بأن شرطة المحافظة فور تلقي بلاغ المدير المناوب باشرت إجراءات البحث والإستدلال ونجحت تحت إشراف مديرها الرائد صالح بن محمد آل كليب في القبض على أخوال الطفل المتهمين بالإعتداء عليه بالضرب وإحداث بعض الإصابات والكدمات في وقت قياسي بالتنسيق مع شيخ القرية وجرى إيقافهم وإحالة القضية للنيابة العامة للتحقيق في ملابساتها بحكم الإختصاص .
وأشار المحافظ لتفاعل فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية وتكليف مندوبين من لجنة الحماية الأسرية للإنتقال للمستشفى ومقابلة الطفل ووالدته لدراسة وضعهما تمهيداً لتقديم الدعم والرعاية اللازمة .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>