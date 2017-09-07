أمير جازان بالنيابة يُهنئ القيادة الرشيدة بتأهل المنتخب السعودي لنهائيات كأس العالم

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابه باسمه ونيابة عن أهالي منطقة جازان التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2018م في روسيا .

وأكد سموه أن تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلي مونديال روسيا 2018 ، جاء بفضل الله أولا ثم بماهيأته الدولة من دعم واهتمام بقطاع الشباب الرياضة ، وما قدمته الدولة من رعاية لكافة الرياضيين لتحقيق أفضل الإنجازات في جميع المحافل، إضافةً للأداء المتميز الذي قدمه اللاعبون خلال التصفيات الأمر الذي أسهم بفضل اللـــَّه في تحقيق التأهل إلى المحفل العالمي.

وأعرب سمو أمير منطقة جازان بالنيابة عن أمله في أن يواصل المنتخب السعودي مسيرته المشرفة لتمثيل المملكة العربية السعودية خير تمثيل في نهائيات كأس العالم، داعيا اللـــَّه تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ذخراً للوطن والمواطن وأن يديم نعمة الأمن والرخاء في ظل القيادة الرشيدة .