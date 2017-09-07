 ضبط مخالفات صحية على المشاغل والأنشطة النسائية بالمدينة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 16 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 7 سبتمبر 2017 ميلاديا

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ضبط مخالفات صحية على المشاغل والأنشطة النسائية بالمدينة

ضبط مخالفات صحية على المشاغل والأنشطة النسائية بالمدينة
المناطق_المدينة

ضبطت الفرق الرقابية النسائية بأمانة منطقة المدينة المنورة مخالفات صحية من خلال الرقابة الميدانية التي قامت بها أمانة المنطقة ممثلةً بوكالة الخدمات في القسم النسائي بالإدارة العامة للشئون الرقابية والأسواق على المشاغل والأنشطة النسائية الأخرى بالمنطقة.

وأوضحت مديرة القسم النسائي بإدارة الرقابة الميدانية النسائية نهله مظهر أن الإدارة نفذت خلال فترة عيد الأضحى المبارك “120 ” زيارة ميدانية رصدت خلالها ” 35 ” منشأة مخالفة لاشتراطات الصحة العامة من بينها صوالين نسائية ومطاعم.

مشيرةً إلى أنه جرى إغلاق منشأة واحدة وإشعار سبع منشآت بإنذار إغلاق وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية على ” 12 ” منشأة مع إتلاف المواد المخالفة، لافتةً النظر إلى ضرورة تطبيق لائحة الاشتراطات الصحية واستخراج الشهادات الصحية والتأكد من صلاحية المواد المستخدمة وطرق حفظها وتخزينها بالطريقة السليمة .

ودعت مظهر المواطنات والمقيمات بالتعاون والإبلاغ الفوري عن أي مخالفة تتعلق بالصحة العامة من خلال الاتصال بالرقم الموحد ‏لمركز طوارئ الأمانة على الرقم ” 940 ” أو عبر تطبيقات الأمانة في الأجهزة الذكية ” Android , Apple store “.

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