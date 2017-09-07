 القوات البرية تفتح باب القبول الإلكتروني لحملة الثانوية والجامعيين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 16 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 7 سبتمبر 2017 ميلاديا

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القوات البرية تفتح باب القبول الإلكتروني لحملة الثانوية والجامعيين

القوات البرية تفتح باب القبول الإلكتروني لحملة الثانوية والجامعيين
المناطق_الرياض

أعلنت قيادة القوات البرية الملكية السعودية – اللجنة المركزية لقبول الطلبة عن فتح باب القبول الإلكتروني في وحدات المظليين والقوات الخاصة على الرابط (http://lfca.rslf.gov.sa) وكذلك عن طريق مكاتب التجنيد مباشرة.

على أن يكون المتقدم من حملة الشهادات الجامعية أو الكليات المتوسطة أوالكليات أو الكليات الصحية أو كلية الاتصالات أو الثانوية العامة وعلى أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ولا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد عن 26 سنة لحملة الثانوية العامة ولا يزيد العمر عن (30) سنة لحملة الشهادات الجامعية أو الكليات .

ولا يقل طوله عن (165سم) و أن يكون من ذوي اللياقة البدنية العالية علما بأنه سيتم تعيينهم برتب كلاً حسب مؤهله العلمي بالإضافة إلى مزايا مالية أخرى .

مع ملاحظة ان يسطحب المتقدم الشهادة الدراسية الأساس ومشهد حسن سيرة و سلوك وعدد(8) صور شخصية (6×8) كاشف الرأس وبطاقة الهوية الوطنية وللاستفسار الاتصال على الرقم (0144230001) تحويلة (95832) .

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